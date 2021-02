Echelon e il successo dell'home fitness digitale

La crescita del settore dell'home fitness già partita nel 2020 continua il suo incessante percorso con grande successo anche nel 2021 ed è per questo che The Goldman Sachs Group, una delle più grandi banche d'affari del mondo, ha deciso di sostenere Echelon, azienda statunitense specializzata nell'home fitness digitale, con un finanziamento da ben 65 milioni di dollari.

Allenarsi in casa come andare in palestra

Echelon propone un allenamento pensato per essere condiviso con altri utenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7. Sono disponibili migliaia di lezioni fitness in studio e dal vivo o su richiesta, guidate da istruttori esperti, utili per ritrovare la perfetta forma fisica comodamente da casa e condividendo workout divertenti insieme ad altri utenti come in un tipico allenamento di gruppo fatto in palestra. Accedere alla community di Echelon è semplice: basta fare un abbonamento (mensile, annuale e biennale) che offre a te e ad altri quattro membri della famiglia, o amici, l'accesso a tutte le classi e ai contenuti esclusivi delle app Echelon, insomma, un abbonamento condiviso.

Echelon collabora con le migliori etichette discografiche per offrire la migliore musica per un'esaltante esperienza di fitness connesso. Trasmettendo dagli studi Echelon è possibile scegliere diverse lezioni da un programma appositamente creato per le bici connesse e i vogatori di Echelon.

Le lezioni possono essere su richiesta e ogni giorno vengono aggiunti nuovi contenuti così da allenarti dove e quando vuoi. Le lezioni durano dai 5 a 45 minuti, facilitando il flusso sanguigno con una rapida sessione di sudore o spingendo il corpo a nuovi limiti con allenamenti più lunghi. Dal principiante al professionista, c'è un livello di classe per ogni livello di forma fisica. Inoltre è possibile essere seguiti da un istruttore.

Con gli allenamenti Echelon è possibile monitorare anche i propri successi che verranno premiati con dei badge, partecipando a qualsiasi delle sfide di allenamento per ottenere punti Echelon swag e altro ancora.

Come funziona

Indipendentemente dal fatto che la tua attrezzatura abbia o meno uno schermo, puoi visualizzare le lezioni su qualsiasi dispositivo, inclusi tv, telefono, tablet e laptop. Dagli allenamenti a bassa e alta intensità allo yoga rilassante, c'è una lezione per ogni livello di forma fisica e preferenza di allenamento.

Per seguire gli allenamenti di Echelon hai due opzioni: puoi farlo dalla tua attrezzatura Echelon connessa, dunque potrai accedere dai contenuti fitness attraverso lo schermo. Oppure puoi scaricare l'app Echelon Fit su qualsiasi dispositivo iOS o Android.

Il finanziamento

Come abbiamo poc'anzi accennato e come leggiamo su fitnesstrend.com, Goldman Sachs, una delle maggiori banche d'affari a livello mondiale, ha deciso di investire 65 milioni di dollari per finanziare Echelon nella fornitura di bike, vogatori, tapis roulant e specchio connessi che, tramite l’app dedicata, consentono di allenarsi a casa partecipando a classi trasmesse via web, in diretta streaming e on demand.

Con questa operazione, il colosso finanziario newyorkese affianca il preesistente investitore North Castle Partners, accelerando i piani di sviluppo di Echelon che intende ampliare la propria offerta omnicanale e multi-prodotto. E dimostra la sua fiducia nella crescita del segmento home fitness prevista per il 2021.