I segreti e gli esercizi per scolpire l'addome e snellire i fianchi

L’accumulo di grasso sui fianchi e in genere sull'addome è un problema molto diffuso. Per snellire questa parte del corpo, è necessario seguire un programma di allenamento mirato alla tonificazione dell’addome e al dimagrimento: scopriamolo

Ci sono delle parti del corpo in cui eliminare l'accumulo di grasso in eccesso risulta più complicato. Tutti hanno delle zone problematiche nelle quali non si riesce ad eliminare il grasso in eccesso. Cosa dire, ad esempio, delle maniglie dell'amore? Questo fastidioso accumulo di adipe localizzato sui fianchi è tra gli inestetismi più odiati dalle donne e non solo, facile da accumulare ma difficile da eliminare.

L’accumulo di grasso sui fianchi e in genere sull'addome è un problema molto diffuso, che colpisce indistintamente sia uomini che donne. Per snellire questa parte del corpo, è necessario seguire un programma di attività fisica mirato alla tonificazione dell’addome, alternandoli con delle sedute di attività aerobica.

Aerobica

Gli esercizi aerobici sono l'ideale per perdere il grasso in eccesso sui fianchi: grazie al consumo di ossigeno a bassa intensità fisica, consentono di innalzare il metabolismo e accelerare la perdita di grassi. Ricordate, però, che lo sforzo fisico aerobico deve essere prolungato, l'ideale sarebbe almeno 45 minuti, per tre volte a settimana. Ideali sono, ad esempio, sport come la corsa, il ciclismo o la cyclette, l'interval training.

Esercizi mirati

Dopo il lavoro aerobico, è il turno degli esercizi specifici per il girovita: addominali, flessioni laterali del tronco e rotazioni. Ecco alcuni esempi: