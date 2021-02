Gli esercizi di Kegel per migliorare salute e sessualità: ecco in cosa consistono

Delle contrazioni che servono ad allenare il perineo e il pavimento pelvico, entrambi muscoli importanti da mantenere in salute perché permettono di evitare disturbi come l'incontinenza e migliorare la sessualità

Oggi parliamo di un'attività che non necessita di scuse per essere praticata in quanto richiede davvero pochissimo tempo, si può svolgere ovunque e - cosa fondamentale - nel frattempo facciamo tutt'altro. Delle contrazioni da eseguire durante la giornata che servono a tonificare il perineo nella donna e il pavimento pelvico nell’uomo: stiamo parlando degli esercizi di Kegel.

Perineo e pavimento pelvico: cosa sono

Il perineo e il pavimento pelvico sono due muscoli importanti, mantenerli in salute, infatti, permette di evitare disturbi come l'incontinenza e migliorare la sessualità.

Nel dettaglio, il perineo è uno spazio anatomico delimitato in alto dallo scroto e in basso dall'ano. Una linea ideale tracciata da una tuberosità ischiatica all'altra la divide in una zona superiore urogenitale, che nella donna contiene la vagina e nell'uomo lo scroto, e in una zona inferiore anale. Il perineo viene spesso considerato come una zona erogena ed esogena. La sua funzione è quella di favorire l'eiaculazione grazie al movimento del muscolo. Ha una forma di losanga e comprende il diaframma pelvico (piano perineale profondo), il trigono urogenitale (piano perineale medio) e il piano superficiale del perineo.

Il pavimento pelvico, o muscoli pubococcigei, è l’insieme di muscoli che va dall’osso pubico al coccige e che serve a sostenere l’ano, la vescica e l’utero.

Gli esercizi di Kegel

Il nome degli esercizi deriva dal nome del medico che li ha inventati, Arnold Kegel, un ginecologo statunitense che per primo scoprì la funzione e l’importanza di allenare il pavimento pelvico per migliorarne la tonicità e l'elasticità a beneficio di utero, uretra, vescica e retto, sostenuti proprio da questi muscoli.

Più precisamente, gli esercizi di Kegel consistono nel contrarre e rilassare volontariamente, secondo determinate modalità e sequenze, i muscoli pubococcigei. Queste sollecitazioni possono essere fatte in qualunque momento della giornata, mediante ripetizioni più o meno frequenti e durature, con contrazioni più intense o più dolci, facendo brevi pause fra una contrazione e l'altra.

I benefici apportati dagli esercizi di Kegel sembrano essere molteplici. Essi riguardano in particolare, in campo medico, la cura e la prevenzione dell'incontinenza urinaria; inoltre, in generale, l'uso di questi esercizi può contenere i rischi di prolasso degli organi pelvici, proprio mediante la fortificazione del pavimento muscolare che contiene e sostiene questi organi.

Per quanto riguarda più strettamente la sfera della sessualità, l'uso di questi esercizi consente di ottenere, sia per l'uomo che per la donna, una maggiore consapevolezza rispetto al funzionamento del proprio apparato genitale e una maggiore capacità di controllare l'orgasmo, sia ritardandolo, in caso di problemi di eiaculazione precoce, sia facilitandone il raggiungimento.

Alcuni esempi

Ecco alcuni esercizi da poter praticare comodamente in casa: