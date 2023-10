Il nuovo farmaco che fa perdere peso imitando gli effetti dell'esercizio

Sebbene lo stile di vita moderno ci porti ad essere sempre più sedentari e meno predisposti al movimento, tutti sappiamo che un’attività fisica regolare ci fa stare bene e in salute. Essere "attivi" non solo riduce il rischio di sviluppare numerose patologie, come quelle cardiovascolari, il diabete, alcuni tipi di cancro, ma rallenta anche il processo di invecchiamento e promuove la rigenerazione dei tessuti. Inoltre, secondo il National Health Service britannico, un'attività fisica regolare è collegata anche ad una migliore condizione del cervello, con minori rischi di sviluppare stress, depressione o demenza. Pertanto l’OMS raccomanda di svolgere nel corso della settimana almeno tra le 2,5 e le 5 ore settimanali di attività moderatamente intensa. Tuttavia, il 25% degli adulti e l'80% degli adolescenti non soddisfano queste raccomandazioni.

Da anni la ricerca punta a sviluppare un farmaco che sia in grado di riprodurre l’effetto farmacologico dello sport. Un team di ricerca dell'Università della Florida (negli Stati Uniti) sembra esserci finalmente riuscito. I ricercatori hanno sviluppato un farmaco dimagrante, per ora testato sui topi, che stimola il metabolismo, la crescita muscolare e la perdita di peso proprio come fa l’attività fisica. Il medicinale appartiene a una nuova classe di farmaci nota come "mimetici dell'esercizio", che imitano gli adattamenti fisiologici associati all’attività fisica senza che il paziente faccia esercizio. Il nuovo trattamento è nelle prime fasi di sviluppo, ma presto potrebbe essere testato sull’uomo e regalare tutti i benefici dell’attività fisica a chi, non per pigrizia, ma per malattia o vecchiaia non è più in grado di muoversi. La ricerca, pubblicata sul Journal of Pharmacology and Experimental Therapeutics, arriva dopo l’approdo sul mercato dei farmaci a a base di semaglutide (il principio attivo utilizzato contro il diabete che aiuterebbe anche a dimagrire) – come Ozempic e Wegovy – sviluppati per curare il diabete, ma che hanno dimostrato di essere efficaci anche contro l’obesità.

Più muscoli e meno grasso

Il team, guidato da Thomas Burris, professore di farmacia dell'Università della Florida, ha sviluppato il farmaco, chiamato "SLU-PP-332", e lo ha testato su un gruppo di topi obesi: il composto è stato somministrato due volte al giorno per 28 giorni. Alla fine della sperimentazione i topi avevano perso il 12% del loro peso corporeo, accumulato meno grasso nel corpo (10 volte in meno rispetto ai topi non trattati), aumentato la massa muscolare e migliorato il loro metabolismo. Eppure hanno continuato a mangiare la stessa quantità di cibo e non hanno fatto più esercizio. "Hanno solo usato più energia solo per vivere", ha detto Burris. Questi effetti sono dovuti al fatto che il farmaco ‘fa credere’ al corpo che i muscoli si stanno esercitando più di quanto facciano in realtà. Il farmaco ha inoltre aumentato la resistenza dei topi: ha permesso loro di correre il 70% in più e il 45% in più rispetto ai topi che non avevano ricevuto il farmaco. In un altro lavoro che il team di Burris pubblicherà prossimamente, i ricercatori hanno visto che il composto è anche in grado di trattare l’insufficienza cardiaca rafforzando il muscolo cardiaco.

Come agisce il farmaco

Il farmaco non influisce sull’appetito o sull’assunzione di cibo, né induce i topi a fare più esercizio. Piuttosto, innesca dei cambiamenti metabolici naturali, che si osservano a livello cellulare, quando si pratica attività fisica. La contrazione del muscolo e lo stress meccanico prodotti dall’attività fisica promuovono la secrezione di molecole e proteine che si riversano nel torrente circolatorio ematico, e danno il via a una cascata di complessissimi segnali che regolano le funzioni di vari organi. Il farmaco stimola questi stessi cambiamenti come se il corpo si stesse allenando per una maratona, portando ad un aumento del dispendio energetico e ad un metabolismo più veloce dei grassi. Il composto è stato progettato per prendere di mira un gruppo di proteine nel corpo note come “ERR”, responsabili dell’attivazione di alcune delle più importanti vie metaboliche nei tessuti, che si trovano nelle parti del corpo che richiedono molta energia, come i muscoli, il cuore e il fegato. Gli ERR (recettori legati agli estrogeni all'interno delle cellule) sono più attivi quando le persone fanno attività fisica, ma si sono rivelati difficili da attivare con i farmaci. "Il farmaco sostanzialmente dice al muscolo scheletrico di apportare gli stessi cambiamenti che si vedono durante l'allenamento di resistenza", ha detto Thomas Burris.

"Quando i topi vengono trattati con il farmaco, il loro metabolismo si orienta verso l'utilizzo di acidi grassi, che è molto simile a quello che le persone utilizzano quando sono a digiuno o fanno attività fisica - ha affermato Burris -. E così gli animali iniziano a perdere peso".

Il farmaco potrebbe curare obesità, diabete e sarcopenia

Finora il farmaco ha dimostrato di non causare effetti collaterali gravi. Il prossimo passo dei ricercatori sarà quello di perfezionare la struttura del composto e renderlo disponibile sotto forma di pillola invece che di iniezione. Quindi sarà testato per gli effetti collaterali in più modelli animali per poi passare ai test sull’uomo. Se anche i risultati della sperimentazione clinica saranno così promettente, il farmaco potrebbe rappresentare una svolta per le persone affette da obesità, diabete o semplicemente per gli anziani che soffrono di sarcopenia (perdita muscolare legata all’età).

"La speranza più grande - ha affermato Burris - è che il nuovo farmaco possa accrescere la massa muscolare durante la perdita di peso (che spesso minaccia la massa muscolare magra) o durante l’invecchiamento, quando il corpo risponde naturalmente meno fortemente all’esercizio. Ma saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere il pieno potenziale del composto". "Questo farmaco potrebbe essere in grado di mantenere le persone più sane mentre invecchiano", ha concluso.