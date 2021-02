Fartlek training: i benefici dell'allenamento che combina intervalli a bassa e alta intensità

Il Fartlek training è una tipologia di allenamento cardiovascolare, potremmo definirlo una via di mezzo tra un tradizionale allenamento aerobico continuato e l'Interval training, ovvero un genere di esercizio fisico discontinuo che solitamente viene caratterizzato da una successione di esercizi in cui si alternano intervalli a bassa e alta intensità. Introdotto intorno al 1930 dallo svedese Gösta Holmer, viene ancora oggi usato principalmente dagli atleti di endurance e consigliato come attività per il recupero fisico dopo un periodo di allenamento molto intenso.

Come funziona il Fartlek training

Il Fartlek training combina prestazioni di diversa durata e intensità sfruttando sia i sistemi energetici aerobici che anaerobici. L'intensità dell'esercizio subisce una variazione periodica, ciò significa che il sistema aerobico e anaerobico sono messi sotto sforzo alternativamente, in maniera simile a quanto accade nelle più comuni forme di Interval training come l'High Intensity Interval Training (Hiit), ovvero un metodo di allenamento cardiovascolare molto proposto e praticato, soprattutto in quest'ultimo periodo, perché considerato super efficace. L'allenamento Hiit propone il concetto di Interval training, eseguendo su una macchina aerobica una prestazione ad alta intensità (85-90% Frequenza Cardiaca massima/FCmax) per 20-30 secondi, intervallandola con fasi ad intensità moderata (50-60% FCmax) - cioè un recupero attivo - per circa 90 secondi sullo stesso macchinario, in un passaggio continuo.

Questo metodo permette un costante passaggio dal metabolismo anaerobico a quello aerobico in base alla variazione dell'intensità, per consentire un regolare recupero al fine di mantenere nel tempo la prestazione anaerobica. Nel Fartlek, invece, si può spaziare dalla camminata aerobica allo scatto anaerobico secondo un ordine casuale.

Questo allenamento, tra l'altro anche molto divertente, nasce come metodica cardiovascolare all'aperto, può essere praticato ovunque e viene generalmente associato con la corsa, nonostante ciò può prevedere qualunque tipo di esercizio, compreso il ciclismo, il canottaggio o il nuoto, o la pratica sui macchinari cardiovascolari di uso comune nelle palestre. Una sessione di allenamento dovrebbe durare dai 20 ai 60 minuti.

Benefici del Fartlek training

Una delle ragioni principali del successo del Fartlek è la sua flessibilità alle necessità individuali. A differenza dell'allenamento continuo, infatti, il Fartlek può adattarsi agli atleti partecipanti a giochi su campo, come calcio, hockey su prato e rugby, in quanto sviluppa le attività aerobiche e anaerobiche che sono entrambe utilizzate in questi sport.

Il Fartlek, poi, aggiunge molta varietà ed è molto meno ripetitivo di altre forme di allenamento. Questo è un grande beneficio per l'atleta perché rende la corsa più interessante, così da spronarlo a prolungare l'esercizio e a raggiungere risultati migliori.

Inoltre, con questa tipologia di allenamento è possibile raggiungere una forma fisica perfetta, come infatti sostiene Jean-Pierre Despres, professore di dietologia umana all'Università Laval di Québec, con il Fartlek è possibile "perdere il 5-10% del proprio peso diminuendo le scorte di grasso del 25-40%.". Anche uno studio pubblicato su Sports and Exercise mostra che alternare l'intensità durante l'allenamento aiuta a perdere peso più velocemente rispetto ad un esercizio eseguito a un ritmo costante, e questo è proprio uno dei principi del Fartlek.