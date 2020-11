Scaricare stress e tensioni con la fit boxe: tutti i benefici per corpo e mente

Una disciplina apprezzata soprattutto dal pubblico femminile per i suoi notevoli benefici sia mentali che fisici. Scopriamo cos'è la fit boxe e come praticarla in sicurezza

Pugni e calci per scaricare le tensioni accumulate come negli sport da combattimento più duri ma con un sottofondo musicale che addolcisce la pratica, o almeno la rende più divertente: anche se il nome è molto simile, la fit boxe non ha nulla a che vedere con la kickboxing e con la boxe ed uno sport che si pratica a ritmo di musica. Si tratta di una disciplina nata negli Stati Uniti e che anche in Italia ha avuto molto successo. Consiste nell'esercitare tecniche specifiche eseguite con braccia e gambe su di un sacco a vuoto. La fit boxe, infatti, prende spunto dal pugilato, ma al contratio di quest'ultimo, che è un vero e proprio sport da combattimento che prevede un incontro tra due atleti che combattono fra loro simulando parte di uno scontro corpo a corpo, la fit boxe è un'attività in cui non si entra mai in contatto con un avversario.

È uno sport adatto non solo agli uomini, come si potrebbe pensare, ma anche alle donne. Questa disciplina, infatti, viene molto praticata ed è apprezzata soprattutto dal pubblico femminile per i suoi notevoli benefici.

Benefici

La fit boxe apporta notevoli benefici al nostro fisico: per prima cosa, si tratta di un allenamento cardiovascolare, dunque favorisce la circolazione sanguigna e migliora le capacità respiratorie aumentando la resistenza. È uno sport che aiuta a tonificare tutte le fasce muscolari del corpo. E non è finita di certo qui: la fit boxe, infatti, non ha delle ripercussioni positive solo sul nostro fisico, ma anche sulla nostra psiche. Grazie ad essa si scaricano le tensioni, riduce stress e aggressività, aiuta ad aumentare la concentrazione.

La fit boxe per dimagrire

Perdere peso con la fit boxe è possibile. Tonificare e dimagrire, infatti, sono i principali obiettivi di chi pratica questo sport. Si calcola che in una lezione di fit boxe dalla durata di un'ora circa è possibile bruciare fino a 500 calorie se non di più.

Come praticare fit boxe

La fit boxe è una disciplina che prevede delle tecniche ben precise. La tecnica di allenamento, almeno nella fase iniziale, non può essere sperimentata da soli. Bisognerebbe infatti seguire dei corsi o farsi seguire da un professionista per evitare fastidiosi traumi alle mani, contratture muscolari alle gambe e così via. In linea generale, per praticare fit boxe è necessario indossare l'attrezzatura specifica. In questo caso, i guanti per la fit boxe. Se conoscete la disciplina e l'avete già praticata qualche volta, quest'allenamento può essere svolto comodamente anche in casa, basta procurarsi un sacco da fit boxe. Disponibili online o nei negozi specializzati in articoli e attrezzature sportive, i sacchi da fit boxe sono caratterizzati dal fatto che non si appendono al soffitto, ma poggiano su una base in plastica che si può riempire di acqua o sabbia.