Cos'è, come funziona e i benefici del Fit Paddling

Il Fit Paddling è una nuova disciplina che si basa sui principi della propriocettività ma, al contrario di un tradizionale allenamento propriocettivo, si svolge in acqua: l’idea è quella di rieducare i riflessi propriocettivi per migliorare la postura e avere un maggiore controllo sulle articolazioni. Gli esercizi proposti vengono eseguiti su una tavola galleggiante: la Fitness Board.

L'allenamento propriocettivo

A caratterizzare principalmente questa tipologia di allenamento sono una serie di movimenti instabili, volti a migliorare la nostra capacità di gestire i segnali propriocettivi provenienti dai recettori del nostro sistema neuro-muscolare. Utili a proteggerci da traumi e infortuni, ma anche per controllare il nostro corpo in modo efficace, gli esercizi propriocettivi ci aiutano ad avere una maggiore consapevolezza della percezione che abbiamo di forza, velocità e accelerazione e di altre informazioni meccaniche sul funzionamento di muscoli, tendini e articolazioni, oltre ad usarli meglio; infatti, l'obiettivo è quello di migliorare la comprensione e il controllo degli stimoli derivanti da tali recettori.

Cosa è il Fit Paddling

Il Fit Paddling è una disciplina relativamente recente nata nel 2016 dall’idea di Fulvio Fina, atleta di canoa e kayak, e di sua moglie, Ilaria Samarelli, istruttrice di fitness e insegnante di danza. Come leggiamo su Melarossa, è proprio all’unione delle loro due passioni che è nato il Fit Paddling. Generalmente si svolge in piscina su delle tavole galleggianti con movimenti che puntano a sviluppare la muscolatura attraverso la percezione della posizione del corpo nello spazio.

Questa disciplina si ispira anche allo Stand Up Paddle, sport in cui si rema con una pagaia. Ma nel caso del Fit Paddling si sta fermi in piscina e si svolgono una serie di esercizi cercando di rimanere sempre in equilibrio, in genere addominali, squat o flessioni.

Stand Up Paddle

Lo Stand Up Paddle (acronimo SUP) è una variante del surf in cui si sta in piedi su una tavola (simile a quella del surf ma con maggior volume per sostenere il peso dell'atleta), utilizzando una pagaia apposita per la propulsione. Questo sport ha avuto una considerevole crescita negli ultimi anni a livello mondiale, con molti praticanti anche in Italia.

I benefici del Fit Paddling

Il Fit Paddling è un'attività divertente e adatta a tutti, dai bambini agli adulti. Inoltre apporta numerosi benefici al nostro fisico in quanto migliora la forza, la resistenza, l’equilibrio, la coordinazione e la postura senza causare problemi alle articolazioni e sovraccarichi muscolari.