Apple Fitness+: l'esperienza di allenamento personalizzata su Apple Watch

Un’esperienza di allenamento personalizzata, rivolta a chiunque, dal principiante che si approccia per la prima volta allo sport all’appassionato già motivato, grazie all'aiuto di istruttori esperti e non solo: ecco come funziona Apple Fitness+

Lanciata nella prima metà di settembre dal colosso multinazionale statunitense che produce sistemi operativi, computer e dispositivi multimediali, Fitness+ è l'app di Apple progettata pensando alla privacy degli utenti e descritta come la "prima esperienza di fitness studiata per Apple Watch”. L'applicazione incorpora, in modo intelligente, i parametri ottenuti da Apple Watch che gli utenti possono visualizzare direttamente sullo schermo del proprio iPhone, iPad o tramite Apple Tv e vivere un’esperienza di allenamento personalizzata, rivolta a chiunque, dal principiante che si approccia per la prima volta allo sport all’appassionato già motivato, grazie all'aiuto di istruttori esperti e sottofondi musicali di diversi artisti famosi che motiveranno le sessioni di allenamento.

Come funziona Fitness+ di Apple

Come leggiamo sul sito ufficiale di Apple, grazie ad un motore per i suggerimenti personalizzati, Fitness+ tiene conto degli allenamenti già completati dall’utente e propone nuove opzioni legate al tipo di attività fisica che svolge più spesso o qualcosa di nuovo da integrare nella sua attuale routine. I clienti possono anche utilizzare un intuitivo strumento per filtrare e scegliere gli aspetti che ritengono più importanti quando cercano un allenamento, per esempio il tipo di allenamento, l’istruttore, la durata o la musica.

Quando l’utente seleziona un allenamento e lo avvia sul proprio dispositivo, anche Apple Watch avvia il tipo di allenamento corretto. Durante la sessione, i parametri forniti da Apple Watch appaiono sullo schermo. E per i clienti che amano superare i propri limiti con un po’ di sana competizione, la Burn Bar opzionale mostra la loro posizione in classifica rispetto alle altre persone che hanno completato in precedenza lo stesso allenamento. L'app mostra i progressi dell’utente, e inoltre, gli allenamenti possono essere condivisi sui propri canali social preferiti.

Quali allenamenti

Bici, tapis roulant, vogatore, Hiit, rafforzamento muscolare, yoga, ballo, core training e raffreddamento mindful sono alcuni degli esempi degli allenamenti proposti da Fitness+. Ogni settimana, il team di istruttori esperti di Fitness+ proporrà nuovi allenamenti di durata differente, su molteplici discipline e con diversi generi musicali, in modo che gli utenti trovino sempre nuove attività da scoprire.

Per accogliere adeguatamente tutti, anche coloro che non hanno mai fatto attività fisica, o che non praticano uno sport da molto tempo, il programma Absolute Beginner in Fitness+ guiderà gli utenti attraverso i principi base dei movimenti e degli esercizi, preparandoli agli Studio Workout. Infine, molti allenamenti sono perfettamente indicati per chi vuole svolgere esercizio fisico comodamente da casa, in quanto non richiedono attrezzi o solo un semplice set di pesi.