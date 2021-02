Fitness Cube, l'attrezzo economico e versatile per un allenamento completo in casa

Un pratico cubo con la quale è possibile svolgere più di 30 esercizi a corpo libero e altri con dei pesi: può essere utilizzato come panca, come pedana e tanto altro ancora. Ecco i benefici di Fitness Cube

Un nuovo attrezzo che rivoluziona il modo di allenarsi in casa: stiamo parlando di Fitness Cube, una sorta di palestra in miniatura che consente di svolgere una grande varietà di esercizi e permette di rimetterci in forma in modo semplice e veloce. Nel dettaglio si tratta di un cubo - come suggerisce la parola stessa - che si apre e all'occorrenza, diventando così una piccola postazione/strumento per svolgere comodamente il nostro allenamento da casa.

Dalle dimensione ridotte, esattamente 50x50x50 cm, è possibile aprirlo per svolgere il nostro workout e anche in questo caso occuperà pochissimo spazio, circa 1 metro quadrato. Inoltre, grazie al suo design moderno, è possibile tenerlo esposto in una stanza senza doverlo necessariamente nascondere. Ha la forma di un parallelepipedo e pesa circa 15 kg. Un altro vantaggio, poi, è la sua economicità, il prezzo infatti si aggira intorno ai 120 euro, ovviamente però, in commercio sono disponibili vari modelli a prezzi differenti.

Come funziona Fitness Cube

Grazie a questo cubo è possibile arrivare a svolgere più di 30 esercizi a corpo libero. Ma il numero aumenta se al cubo abbiniamo dei manubri. In questo caso può essere utilizzato come panca. E può essere anche un valido strumento per allenare le gambe, utilizzandolo come pedana.

Tutto questo si può fare in sicurezza grazie alla stabilità dell’attrezzo e agli accessori in dotazione. Come leggiamo su benessere.com, infatti, all’interno del cubo, si trovano un tappetino per gli esercizi a terra, una sbarra corta ed una lunga da collegare a cavi di resistenza variabile, due maniglie ed una cavigliera. La sbarra corta può essere utilizzata per lavorare i dorsali, i trapezi ed i muscoli delle braccia. Il bilanciere lungo è ideale per il potenziamento delle spalle e degli addominali. Le maniglie invece servono a garantire una presa più accurata in alcuni esercizi per il busto come le tirate al petto. La cavigliera, infine, completa il lavoro sulla parte bassa del corpo garantendo movimenti specifici per le cosce ed i glutei.

Con Fitness Cube è possibile regolare anche la resistenza attraverso una manopola situata su un lato del cubo per variare l’intensità dello sforzo su otto livelli. La scheda allegata insieme al dvd in dotazione permettono di focalizzare il gesto atletico per evitare errori di esecuzione e garantire in tal modo il massimo dei risultati.

I benefici di Fitness Cube

Il Fitness Cube può essere considerato il giusto compromesso per realizzare una attività anaerobica moderata ma comunque in grado di mantenere il sistema muscolo-scheletrico in buona salute, ideale in questo contesto storico dove non si può andare in palestra. Perfetto per mantenersi in forma, tonificare e rafforzare la muscolatura, è ottimo anche per chi vuole perdere peso.