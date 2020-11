Sport in condivisione sui social: il grande successo dei fitness influencer

Fisico scolpito, look sportivo, foto in posa con attrezzature per il fitness o con muscoli in primo piano mentre svolgono e spiegano esercizi da fare a corpo libero: il successo dei fitness influencer non si ferma e cresce sempre di più

Negli ultimi anni, con sempre più insistenza, si è diffusa la presenza degli influencer tra le figure professionali del web e dei social network. Il termine influencer è in uso in inglese con il significato generico di 'persona che influenza qualcosa o qualcuno' e sono infatti tante le persone seguite quotidianamente da milioni di followers grazie alle loro abilità comunicative, i contenuti postati e le curiosità che suscitano ai diversi utenti delle rete.

Condividere come si trascorre la propria giornata, i viaggi, cosa si acquista, come e cosa si mangia, ricette, il proprio look è ormai diventata un'abitudine e tra le diversissime tematiche, complice una sempre maggiore consapevolezza nel voler seguire uno stile di vita sano e salutare e forse pure il voler somigliare un po' ai fisici perfetti che vediamo sul web, anche il mondo del fitness vede oggi protagonisti molte/i influencer dei social.

I fitness influencer

Fisico scolpito, look sportivo, foto in posa con attrezzature per il fitness o con muscoli in primo piano mentre svolgono e spiegano esercizi da fare a corpo libero, spesso da eseguire comodamente in casa e accessibili a tutti. I fitness influencer in Italia sono seguiti da milioni di utenti interessati al loro stile di vita e ai risultati che sono riusciti ad ottenere grazie a sacrificio e impegno. Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una crescita esponenziale di queste figure, e a riguardo, anche Buzzoole, una nota piattaforma di Influencer marketing che sfrutta l’intelligenza artificiale per connettere brand e creator, ha pubblicato la classifica dei migliori sport e fitness influencer italiani del 2020 presenti su Instagram.

Ma dove seguire questi personaggi? Il social preferito dai fitness influencer in Italia è Instagram. È attraverso le immagini che gli utenti vengono attratti e iniziano a seguire. Ci sono poi anche i canali YouTube che, nella maggior parte dei casi, i followers utilizzano per seguire i loro progressi e svolgere i work-out proposti.

Gli influencer più seguiti

Analizzando le interazioni ottenute durante il mese di marzo 2020, l’Osservatorio di Buzzoole ha stilato le classifiche Stars (con più di 100mila followers) e Rising Stars (con meno di 100mila followers) dei Top 5 Fitness e Sport Creator in cui sono state considerate, oltre alle identità più note del fitness, anche quelle vicine al settore dell’atletica leggera e degli sport invernali, escludendo però i protagonisti degli sport di massa (calcio, basket o tennis).

Tra questi troviamo Giovanni Fois, un body builder che, con 247mila seguaci sul suo profilo Instagram, condivide la sua passione comunicandola spesso in chiave ironica e divertente. Ma troviamo anche la campionessa di ciclismo Letizia Paternoster seguita da 190mila utenti o ancora Alice Mastriani, fisioterapista appassionata di crossfit, impegnata a divulgare questa disciplina a 126mila seguaci. Continuiamo poi con Rossella Fiamingo, schermitrice italiana medaglia d’argento nei giochi olimpici del 2016 che conta 267mila followers, Federica Brignone con 173mila followers, Carolina Marcialis con 118mila seguaci ed altri ancora.

Altre influencer italiane che in generale stanno riscuotendo maggiore successo tra gli utenti sono poi Taylor Mega, nota influencer che conta ben 2,5 milioni di followers e che recentemente ha iniziato a postare, tra le altre cose, dei contenuti dedicati al mondo del fitness: post e stories che la ritraggono durante i suoi allenamenti intensi. Per invogliare ad uno stile di vita corretto l'influencer ha recentemente aperto anche una community dedicata ai suoi utenti, megafitnesscommunity.it, dove svela, come si legge sul suo profilo, tutti i suoi segreti per raggiungere il fisico mozzafiato che mostra quotidianamente, ma anche consigli sull'alimentazione a work-out da svolgere comodamente in casa e non solo.

Ricordiamo poi Silvia Fasciano, per gli utenti di Instagram Silvia Fascian, che condivide con il popolo del web i suoi progressi sportivi, regalando anche consigli sull’alimentazione. Ha un canale YouTube e viene seguita su Instagram da 181mila followers, o Francesca fitness Freak, una mamma oltre ad essere una fitness influencer con 102mila follower e un canale YouTube. Nel suo blog pubblica molti circuiti di allenamento, ma parla anche di moda viaggi e cucina. Ovviamente nominare tutti i personaggi noti in rete sarebbe impossibile, i fitness influencer che spopolano sul web sono davvero tanti e nell'articolo ne sono stati nominati solo alcuni.