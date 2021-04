Home fitness: il Flowin per un perfetto allenamento funzionale

Il Flowin è ideale per svolgere un perfetto allenamento funzionale, può essere facilmente utilizzato sia da principianti che da atleti professionisti. Sono tantissimi gli esercizi che si possono fare, sia a terra che in piedi, per attivare il core e i diversi gruppi muscolari

Nato in Svezia nel 2007, il Flowin ha da subito riscosso grande successo nel mondo del fitness. Un prodotto, o per meglio dire un pratico tappeto da ginnastica, che si compone di una board con una superficie perfettamente liscia sulla quale si poggiano delle apposite pads, due per le mani e due per i piedi, e ci si allena grazie alla frizione sviluppata dai nostri movimenti.

Un attrezzo che ci consente di poter praticare un tipo di allenamento che stimoli e sviluppi le capacità propriocettive. Insomma, potremmo definirlo un allenamento funzionale che permette di avere maggiore equilibrio nel movimento.

L’equilibrio della stazione eretta è il tipico esempio di come tutti i meccanismi propriocettivi siano coinvolti. I tre piani cinematici tradizionalmente concepiti diventano il punto di partenza che ci conducono ai concetti di funzione e posizione, perché è la posizione che fa riferimento allo spazio nel quale ci muoviamo, ed è quello spazio che il nostro corpo, i nostri muscoli e la nostra psiche devono saper gestire. Nello sport, come nel fitness, per funzionalità si intende la capacità del corpo di mantenere inalterate le capacità coordinative e condizionali. Dobbiamo dunque prendere in esame i concetti di mobilità (dinamica e statica), flessibilità (dinamica e statica) e forza.

L'allenamento funzionale

Contrariamente ad altri metodi di allenamento, l'allenamento funzionale ha come finalità lo sviluppo globale di tutte le principali capacità motorie, ossia le capacità condizionali (forza, resistenza, potenza), le capacità coordinative (equilibrio, controllo motorio e posturale, agilità, adattamento motorio) e la mobilità articolare. Per scoprire tutti i benefici clicca qui.

Cos'è il Flowin

Il Flowin è ideale per svolgere un perfetto allenamento funzionale, può essere facilmente utilizzato sia da principianti che da atleti professionisti. Sono tantissimi gli esercizi che si possono fare, sia a terra che in piedi, per attivare il core e i diversi gruppi muscolari.

Inoltre, grazie al supporto delle pads, gli esercizi possono essere eseguiti con diversi punti di appoggio per differenziare il carico di lavoro, ad esempio gomiti e ginocchia, oppure mani e piedi. Grazie sempre alla possibilità di differenziare i punti di appoggio, si può facilmente adattare l'esercizio in base alle proprie capacità, permettendo a tutti un efficace workout. A seconda degli esercizi scelti, si andrà quindi a lavorare in modo dinamico, sinergico o stabilizzatore.

I vantaggi del Flowin

Il Flowin, attraverso la sua plate in pvc e le semplici ma ingegnose pads rivestite in feltro, consente di sviluppare in un unico gesto mobilità, flessibilità e forza funzionale. Lo fa richiedendo costantemente un controllo motorio che innesca un automatico compromesso tra attivazione muscolare ed equilibrio. Il dialogo incessante tra muscoli dinamici e muscoli stabilizzatori, tra muscoli agonisti ed antagonisti, rende l’allenamento sul Flowin funzionale al miglioramento di mobilità, flessibilità e forza.

I fattori nervosi legati alla forza riguardano il modo in cui vengono reclutate le fibre muscolari, la capacità o meno di sincronizzare le unità motorie e di migliorare la coordinazione intermuscolare. Il meccanismo di co-azione muscolare ci costringe dunque ad abbandonare, almeno in questo caso, l’attenzione sul concetto di agonismo/antagonismo, lasciando il passo a concetti quali equilibrio, sincronizzazione, coordinazione.