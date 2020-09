Sport tra le vigne per gli amanti del buon vino: nasce il fitness del vignaiolo

L'etanolo (alcol etilico) è un alimento che apporta molte calorie (7 kcal/g), ed è proprio per questo motivo che viene sconsigliato durante una dieta, se il nostro obiettivo è quello di perdere peso. Una soluzione però sembra esserci: se amate il vino ma ci tenete a mantenere una forma fisica perfetta, allora, la “ginnastica del vignaiolo” è quella che fa per voi. Una nuova e particolare forma di fitness nata nella cantina Al Rocol di Ome, nel Bresciano. Scopriamone di più.

Perché e quando il vino fa bene?

Apriamo prima una piccola parentesi sui benefici che il vino apporta al nostro organismo. Il vino, infatti, è salutare se bevuto in quantità moderata, quantità che, secondo gli esperti, corrisponde a un bicchiere al giorno durante la cena o il pranzo. Attenzione, però, perché non stiamo parlando di qualsiasi tipo di vino, ma proprio del vino rosso.

Benefici

Tra i numerosi benefici del vino ricordiamo che esso è un rimedio naturale al “colesterolo cattivo”, infatti la sua azione antiossidante brucia i grassi e aiuta il sangue a defluire meglio. Occhio però, occorre sempre un consumo prudente: il consiglio è di non assumere più di 200 ml di vino al giorno, il classico bicchiere a pasto. I benefici del vino sono riscontrabili sia per il cuore che per il cervello. Diminuisce il rischio di attacco cardiaco e di ictus in quanto l’alcol e la presenza di resveratrolo provocherebbero un incremento dei livelli di colesterolo buono e una conseguente riduzione della formazione di coaguli.

Il resveratrolo è una sostanza naturale che aiuta a prevenire i danni ai vasi sanguigni e possiede una potente azione antiossidante a livello dei radicali liberi presenti nelle cellule di delicate strutture come quelle cerebrali. Inoltre, aiuterebbe a prevenire l'Alzheimer e la demenza senile. Inoltre, l’assunzione moderata di vino sembra avere un effetto benefico anche sulle ossa, contrastando l’osteoporosi tanto negli uomini quanto nelle donne.

La ginnastica del vignaiolo

Ma passiamo al nocciolo della questione: fare ginnastica all’esterno, nel verde di un vigneto. Fare sport all'aperto sta diventando un'abitudine sempre più consolidata, ma praticarlo fra i grappoli è una novità davvero interessante. Come si legge su Gazzetta.it, in Franciacorta è stato messo a punto questo piano fitness con un programma di allenamento davvero efficace che prevede diverse attività outdoor, walking e trekking nel verde.

Un'idea interessante che ha riscosso molto successo anche tra i turisti provenienti dall’estero. Adatto a grandi e piccini e con l'aiuto di un personal trainer chiamato per l'occasione "personal wine trainer", il fitness del vignaiolo è l'ideale per chiunque voglia tenersi in forma con esercizi ispirati alle attività quotidiane tipiche della vigna: dalla raccolta dei grappoli, alla zappata. Questi semplici movimenti implicano piegamenti, allungamenti, torsioni e il tutto senza attrezzi: infatti, gli esercizi prevedono il solo uso del corpo a contatto con la natura.

Come funziona

La ginnastica del vignaiolo viene proposta su prenotazione, in piccoli gruppi di 6 fino a un massimo di 10 persone. Basta contattare la struttura e prenotare la sessione di allenamento. Infine, per conoscere le perle del territorio, è prevista la degustazione del Franciacorta prodotto con le uve della palestra-vigna. Insomma, potrebbe essere un'idea innovativa da cui prendere ispirazione.