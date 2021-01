Gymstick: l'attrezzo versatile ed economico perfetto per allenamenti di ogni genere

Nato inizialmente come strumento utilizzato per la riabilitazione, il Gymstick - letteralmente "bastone da ginnastica" - con il passare del tempo si è trasformato in un valido attrezzo fitness, usato anche dagli atleti professionisti e in grado di supportare diverse tipologie di allenamento.

Economico e facile da usare, come leggiamo su Melarossa, il Gymstick è una barra dotata di bande elastiche alle estremità. Nel dettaglio, è composto da una barra in fibra di vetro e di due bande in lattice lunghe 75 cm a riposo. A ciascuna estremità, le bande sono dotate di due cappi che possono essere applicati ai piedi o ad un punto fisso per eseguire gli esercizi. Ciò permette di allenare tutto il corpo.

Insomma, un attrezzo piccolo ma versatile, ideale da utilizzare anche per un allenamento a casa o all'aperto per tanti esercizi differenti. Inoltre, aiuta a far lavorare muscoli e articolazioni, aumenta forza e resistenza e migliora l'equilibrio, la coordinazione e la postura. Adatto ad ogni singola esigenza, sia per professionisti e non, grazie ad esso è possibile allenarsi a diversi livelli di intensità, a seconda del grado di resistenza offerto dalle fasce elastiche.

Il Gymstick in commercio

Il nome Gymstick deriva dall’azienda che ha inventato questo attrezzo, anche se in commercio esistono ormai stick di tanti marchi e modelli diversi. In ogni caso, si tratta di attrezzi davvero economici.

Gymstick International è una società di attrezzature per il fitness, fondata nel 2003. Tutto è iniziato con un'idea innovativa: lo strumento fitness "Gymstick". Dopo l'innovazione l'azienda è cresciuta rapidamente. Gymstick è un marchio di fitness leader in Finlandia che distribuisce i suoi prodotti in oltre 45 paesi in tutto il mondo. Ricordiamo, inoltre, che questo attrezzo ha anche ottenuto vari riconoscimenti. Tra questi, Gymstick Original è stato selezionato come il prodotto più innovativo della provincia di Päijät-Häme nel 2004, ed ancora miglior strumento per il fitness a casa in Australia 2006 e miglior strumento di fitness di gruppo in Polonia 2007 - Premio Poznan fitness Convention.

I colori del Gymstick

Se decidiamo di acquistare il Gymstick dobbiamo stare molto attenti ad un particolare: il colore delle fasce elastiche. Infatti, è proprio quest'ultimo che indica l'intensità dell'allenamento. Nel dettaglio, sempre su Melarossa leggiamo che il verde indica la resistenza minore (1-12 kg) ed è adatto a persone con forza medio bassa. Seguono poi, in ordine crescente di resistenza, il blu (1-15 kg), per chi ha iniziato a fare sport da poco tempo; il nero (1-20 kg), per persone mediamente allenate; l’argento (1-25 kg), per chi è molto allenato; ed infine l’oro (resistenza oltre i 25 kg). Ovviamente, più la banda è corta, maggiore sarà la resistenza offerta mentre ti alleni.

I vantaggi del Gymstick

Tra i diversi benefici del Gymstick ricordiamo che permette di svolgere un allenamento che non grava sulle articolazioni; è un attrezzo ottimo per potenziare i muscoli, si adatta ad ogni esigenza e livello di preparazione fisica, è leggero e facile da trasportare.