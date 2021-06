Notevole consumo calorico con l'Hybrid Running: il perfetto mix tra corsa e Hiit ideale per chi vuole perdere peso

Vuoi perdere peso nel modo più veloce possibile? Ecco allora l'allenamento 'killer' e brucia grasso che fa per te: si chiama Hybrid Running ed è la perfetta combinazione tra la corsa e l'allenamento Hiit.

Hiit e corsa: calorie bruciate

Sappiamo già i notevoli benefici che queste due discipline apportano in termini di calorie bruciate e non solo: l'Hiit è un termine solitamente attribuito agli sprint anaerobici. Le zone di intensità in cui viene impostato oscillano tra la moderata (50-65% VO2max) e l'alta intensità (85-95% VO2max), cioè muovendosi al di sotto e al di sopra della soglia anaerobica, rendendo quindi l'esercizio un ibrido tra aerobico e anaerobico. Le fasi di risposo prevedono spesso il recupero attivo sullo stesso esercizio a moderata intensità. L'allenamento Hiit fa sudare e bruciare tante calorie. In media dura 20/30 minuti e consente di bruciare circa 400 calorie. La corsa, invece, fa bene alla salute e mette di buon umore. Tra i suoi principali benefici ricordiamo che previene l'osteoporosi, rinforza i muscoli del cuore, accelera il metabolismo e fa dimagrire, abbassa i livelli di colesterolo e i livelli di zucchero nel sangue.

Insomma, grazie alla corsa possiamo perdere peso, migliorare la circolazione sanguigna, arricchire la vita sessuale e ridurre lo stress. Inoltre, si tratta dell'attività con il maggiore dispendio energetico in assoluto insieme all'Hiit: se praticata in modo intenso (alla velocità di 13 km all'ora) una persona adulta e che pesa più di 80 kg può bruciare circa 1000 calorie all'ora. Se teniamo invece un ritmo più moderato (8 km/h) il dispendio è comunque ragguardevole: circa 750 calorie all'ora.

Cos'è l'Hybrid Running

Fondamentale per capire il reale beneficio dell'Hybrid Running è il concetto di bilancio energetico: in poche parole, più calorie si bruciano, più si perde peso. "Più l'allenamento sarà lungo, più il tuo corpo fa affidamento sul grasso come fonte di energia. Nel caso delle unità intensive, invece, il tuo corpo riceve l'energia di cui ha bisogno dai carboidrati.

Con l'allenamento ad alta intensità (Hiit) il tuo corpo utilizza molta più energia in un tempo più breve. In termini percentuali, - leggiamo su gqitalia.it - la percentuale di grasso bruciata durante delle unità ad alta intensità è relativamente bassa, ma poiché il consumo di energia è significativamente più alto, anche la quantità di grasso bruciato aumenta notevolmente. Una combinazione di corse a intervalli e unità Hiit è quindi un modo molto più efficiente in termini di tempo per perdere peso.

Con la combinazione di corse a intervalli e unità Hiit a corpo libero attiveremo inoltre vari gruppi muscolari, oltre ad essere più efficace, poi, la varietà degli esercizi evita decisamente la noia nell'allenamento quotidiano".