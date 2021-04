Blood Flow Restriction training: cos'è e come funziona

Il Blood Flow Restriction training è un metodo di allenamento che si basa su esercizi eseguiti a ridotto flusso sanguigno. Utilizzato nel bodybuilding per aumentare l'ipertrofia muscolare, questo tipo di allenamento negli ultimi anni ha fatto molto discutere. Ecco come funziona

Il Kaatsu training, o Blood Flow Restriction training, è un metodo di allenamento ideato e sviluppato dal Dr. Yoshiaki Sato che si basa su esercizi eseguiti a ridotto flusso sanguigno. Un metodo molto utilizzato nel bodybuilding per aumentare l'ipertrofia muscolare e che in questi ultimi anni ha fatto molto discutere. Come funziona? Semplice: durante l'allenamento bisogna occludere le vene grazie ad un laccio in modo da impedire il ritorno venoso e portare così ad un accumulo di sangue nel muscolo. Attenzione però: viene occluso il flusso sanguigno inteso come ritorno venoso, lasciando comunque libero il flusso arterioso.

L'idea

Nel 1966 all'età di 18 anni, Yoshiaki Sato, mentre partecipava a una cerimonia buddista in Giappone, ebbe un intorpidimento alle gambe dovuto alla Seiza (tradizionale posizione seduta giapponese). Riusciva a stento a sopportare il dolore dato dalle gambe piegate sotto di lui. Per disperazione, iniziò a massaggiare i polpacci nel tentativo di alleviare il disagio durante la lunga cerimonia. Si rese conto che, mentre era seduto direttamente sui piedi, la sua circolazione sanguigna era bloccata a livello dei polpacci. Questo fu il momento in cui concepì l'idea originale dell'allenamento a ridotto flusso sanguigno.

Nel corso dei successivi 7 anni, sperimentò su se stesso applicando camere d'aria per bicicletta, corde e fasce a diverse pressioni su varie parti del suo corpo. Ha metodicamente tenuto traccia di quale tipo di bande e pressioni funzionassero e quali esperimenti non funzionavano. Con anni di precise prove ed errori, Sato ha gradualmente sviluppato protocolli efficaci per modificare in sicurezza il flusso sanguigno negli arti. Nel 1973 all'età di 25 anni, Sato sviluppò i dettagli dell'allenamento Kaatsu come è attualmente praticato. Tra il 1973 e il 1982, Sato condusse l'allenamento Kaatsu e sviluppò protocolli che funzionavano meglio per persone di tutte le età e con vari tipi di afflizioni.

Nel 1994, Sato fece domanda per i suoi primi brevetti in Giappone, negli Stati Uniti e in Europa mentre produceva le prime bande di allenamento Kaatsu. Nel 1997, Sato ha introdotto il programma educativo per istruttori Kaatsu in cui i suoi protocolli ben definiti sono stati condivisi con allenatori, formatori, fisioterapisti e medici in tutto il Giappone. Inoltre, sono stati certificati oltre 3.000 istruttori Kaatsu.

L'evoluzione

Il Kaatsu training è stato nominato uno dei progetti di collaborazione del Centro Medico e di Ricerca del 22 ° secolo dell'Ospedale dell'Università di Tokyo. Sato ha anche iniziato a offrire un corso di fisiologia circolatoria ischemica presso l'ospedale dell'Università di Tokyo e ha condotto un lavoro di sviluppo congiunto con la Japan Manned Space Systems Corporation.

Negli anni '90, Sato iniziò una ricerca congiunta con la Professoressa Naokata Ishii del Dipartimento di Scienze della Vita, Scuola di Specializzazione in Arti e Scienze dell'Università di Tokyo. Altri ricercatori in Giappone hanno iniziato ad esplorare i vantaggi del Kaatsu e vari risultati delle ricerche sono stati sottoposti a pubblicazioni di peer review. Nel 2009, il Dr. Sato ha firmato un accordo di sviluppo congiunto presso l'Università cinese di Jilin e l'Istituto Nazionale di Ricerca di Scienza dello Sport della Cina. Nel 2014, il dott. Sato ha fondato la Kaatsu Research Foundation.

Benefici e rischi del Kaatsu training

Il Kaatsu training è un allenamento in ipossia, ossia in scarsa presenza di ossigeno. Questa metodologia di allenamento causa un forte stress metabolico che porta ad un miglioramento della risposta ipertrofica. Un'altra importante conseguenza da tenere in considerazione è che con questi esercizi andremo a forzare un metabolismo di tipo anaerobico indipendentemente dal carico utilizzato, dunque ci sarà un intervento prevalente delle fibre muscolari anche a carichi relativamente bassi.

Con questo tipo di allenamento, poi, si assiste ad una forte produzione di lattato. Quest'ultimo ha un forte impatto sul profilo ormonale e aumenta lo stress metabolico. Di conseguenza, questa metodica d’allenamento pone un forte stress sulle vene e le relative valvole, quindi persone soggette a varicose dovrebbero evitarlo. In generale, è consigliato un approccio limitato e graduale, molto soggetti potrebbero subire effetti negativi se lo stress venoso è troppo elevato.

Attrezzatura

La seconda generazione di apparecchiature Kaatsu è stata lanciata nel 2004 con l'introduzione del Kaatsu Master e delle bande d'aria Kaatsu. Il dispositivo Kaatsu Master, di cui esiste anche una versione mini, quantifica e monitora precisamente la pressione applicata alle gambe e alle braccia degli utenti.