Con i Kangoo Jumps rimani in forma saltando: come funzionano

Ideato da dei fisioterapisti canadesi per aiutare i pazienti nella riabilitazione dopo un infortunio, oggi parliamo di un tipo di allenamento in cui basta saltare per tenersi in forma e perdere peso: con il Kangoo Jumps (letteralmente salti da canguro) è possibile bruciare fino a 1500 calorie l’ora divertendosi. Una disciplina che prevede un allenamento di 45 minuti/1 ora circa a ritmo di musica ed ha come obiettivo principale il consumo calorico.

Un allenamento ad alta intensità che può essere composto da ballo, corsa e salto e che viene praticato con l'ausilio di un particolare paio di scarpe dotate di una molla a forma di uovo. Grazie al rimbalzo generato dalla molla è possibile ottenere diversi benefici fisici: ad esempio, è un workout che risulta essere molto efficace per la tonificazione di gambe e glutei. Inoltre, anche se i pareri sono discordanti - secondo alcuni studi questa disciplina aiuta a dormire meglio e a combattere lo stress.

Kangoo Jumps: cosa sono e come funzionano

I Kangoo Jumps sono delle calzature speciali che nell’aspetto ricordano molto i rollerblade; a differenza di questi ultimi, però, sotto la suola non ci sono delle ruote, ma degli archi a molla (shell) che permettono il cosiddetto effetto rebound (rimbalzo).

Presentati per la prima volta nel 1994 da Denis Naville, un imprenditore svizzero, con il passare del tempo queste calzature hanno riscosso sempre più successo e da allora sono stati sviluppati e messi in commercio diversi modelli, ognuno adatto ad ogni singola esigenza: esistono, infatti, i modelli per principianti, ma anche quelli per professionisti.

In poche parole, il sistema dei Kangoo Jumps consente di rimbalzare mentre si pratica attività fisica. Indossandoli è possibile correre, fare jogging e ogni altro tipo di attività aerobica massimizzando i benefici.

Ideali per chi vuole praticare attività fisica non troppo intensa, ma anche per chi vuole migliorare le proprie prestazioni, consentono di sviluppare sia la resistenza che la forza, e il divertimento derivante dal loro utilizzo aiuta il corpo a produrre endorfine assicurando una piacevole sensazione di benessere.

Come usarle

Utilizzarle è molto semplice, nonostante ciò è bene prendere confidenza gradualmente con i Kangoo Jumps. Se ami praticare jogging all’aria aperta queste calzature potrebbero fare al caso tuo. Inoltre, esistono diversi programmi di allenamento che possono aiutarti a conoscere meglio la disciplina e sfruttarla a tuo vantaggio a seconda dei risultati che desideri ottenere (Kangoo Dance, allenamento Kangoo Power, Kangoo Boot-Camp e tanti altri ancora).

Kangoo Jumps: i benefici

Sono in molti a sostenere che i benefici derivati dall'uso di Kangoo Jumps sono notevoli. Tra questi ricordiamo che con esse: