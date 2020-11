Kickboxing: stili, tecniche e benefici

La kickboxing è uno sport da combattimento di origine giapponese diffusosi poi negli Stati Uniti e successivamente in tutto il mondo che combina le tecniche di calcio tipiche delle arti marziali orientali ai colpi di pugno del pugilato.

Origini

Una disciplina nata in Giappone negli anni Sessanta grazie ai giapponesi che iniziarono ad organizzare delle gare di karate a contatto pieno (karate full contact). Questo genere di combattimenti acquisì interesse sempre maggiore finché negli anni Settanta, alcuni maestri di arti marziali provarono a sperimentare una nuova formula unendo le tecniche di pugno del pugilato alle tecniche di calcio del karate: nacque così il Full Contact Karate.

Tuttavia vi fu una certa confusione dei nomi e degli stili, anche in virtù del fatto che nel Full Contact Karate si colpisce con i calci, dal busto in su, mentre nella kickboxing giapponese si potevano dare calci anche alle gambe.

A cavallo tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta con il termine kickboxing nacque negli Stati Uniti una forma di full contact karate dove gli atleti vestivano dei lunghi e larghi pantaloni e delle apposite scarpe, ed inizialmente era vietato colpire con calci sotto la cintura.

Successivamente, sempre in Giappone, nel 1993, venne organizzato un torneo chiamato K-1, in cui "K" sta per Karate, Kempo e Kickboxing. In questo torneo le regole sono quelle della kickboxing, ma sono valide anche le ginocchiate senza presa e i pugni saltati e girati. Lo scopo era mettere sullo stesso quadrato (ring) atleti di diverse arti marziali e sport da combattimento con un regolamento sportivo che permetteva loro di confrontarsi.

Le tecniche

Come già accennato, la kickboxing prevede l'uso di tecniche di pugno e di calcio. Le tecniche di pugno utilizzate nella kickboxing sono le stesse del pugilato occidentale: diretti, ganci, montanti.

Diretto: colpo sferrato stendendo completamente il braccio in avanti, a colpire il volto o il busto dell'avversario.

Gancio: pugno sferrato mantenendo il braccio piegato, ad uncino, ruotando la spalla.

Montante: colpo sferrato dal basso verso l'alto, a cercare solitamente il mento dell'avversario, anche se può essere diretto anche al busto o all'addome.

Esistono anche diverse tecniche di calcio nella kickboxing; di queste alcune vengono considerate fondamentali, altre sono varianti o tecniche speciali che possono essere utilizzate in combattimento. Tra queste ricordiamo:

il calcio frontale: sferrato portando la gamba al petto e poi stendendola in avanti, per colpire con l'avampiede, o più raramente, il tallone.

Il calcio laterale: simile al calcio frontale ma sferrato da posizione laterale, ruotando la gamba d'appoggio di 90º e andando a colpire con l'altra utilizzando il taglio del piede.

Il calcio circolare o rotante: sferrato muovendo la gamba con una traiettoria circolare, colpendo con la tibia o con la monta del piede.

Le discipline

La kickboxing prevede sei differenti discipline che possono essere disputate sul tatami (in questo caso si parla di contatto leggero) oppure sul ring (contatto pieno). Fanno parte delle discipline da tatami il Point Fighthing, una formula della kickboxing che prevede un combattimento non continuato a punti.

Tra le discipline è quella che più si avvicina al karate. Infatti come nel karate il combattimento prevede che i due atleti si sfidino sul tatami, e consiste in combattimenti "al punto" (cioè ad ogni azione valida il combattimento viene fermato e viene assegnato il punto). Altro elemento in comune con il karate, è l'utilizzo delle cinture (dalla bianca alla nera) che graduano gli atleti in base alla loro esperienza.

Un'altra disciplina è il Light-contact, una formula della kickboxing che prevede un combattimento continuato a punti. Come nel point fighting, il contatto deve essere necessariamente limitato o controllato, e privilegia soprattutto le doti specifiche di esecuzione tecnica e di pulizia dei colpi che vanno eseguiti con scioltezza e velocità, privilegiando la tecnica alla forza. I due atleti combattono su un tatami, ma a differenza del point fighting sono liberi di muoversi sul quadrato di gara a loro piacimento, e senza che l'arbitro interrompa il combattimento dopo l'esecuzione di una tecnica portata a segno.

Per quanto riguarda le disciplina da ring, citiamo il Full-contact, che significa "contatto pieno", e universalmente riconosciuta come la formula principale di questo sport. Nato negli Stati Uniti come variante del Full contact karate, in Europa e nel mondo si distaccò ben presto dall'aspetto marziale, unì subito il pugilato alle tecniche di calcio e diventò con gli anni lo sport da ring per eccellenza. Prevede un combattimento continuato a pieno contatto e infatti, i colpi vanno portati con forza e potenza, privilegiando appunto la forza e l'incisività, unita a stile e precisione.

E, infine, il K-1 Rules, una disciplina nata nei primi anni Novanta dall'omonimo torneo che aveva come scopo principale quella di far affrontare atleti provenienti da diverse arti marziali (come Karate, Muay thai e Taekwondo) con un regolamento che fosse valido per tutti i tipi di stile.

È considerata la disclipina più completa di tutte in quando è possibile colpire con le ginocchia, con tutti i pugni della boxe come il diretto (jab), il gancio (hook), il montante (uppercut) ed, inoltre, è consentito il pugno-girato (spinning-back) tirato con il dorso della mano.

Le protezioni

Durante il combattimento ogni atleta dovrà essere munito di protezioni obbligatorie come:

guanti;

parastinchi;

calzari;

paradenti;

gomitiere;

paraseno (per le donne);

conchiglia (obbligatoria per gli uomini e facoltativa per le donne).

Benefici

Con la kickboxing è possibile tonificarsi e allenare tutti i muscoli del corpo. Inoltre, con questa disciplina si eliminano tante tossine e si bruciano tante calorie. Si migliora in agilità, velocità nei tempi di reazione e nella mobilità articolare. Per le donne è anche molto utile come sport che potenzia la circolazione e combatte la cellulite. La kickboxing dà anche ottimi risultati nel caso in cui si soffra di attacchi di ansia o si sia spesso preda di reazioni nervose e scatti di rabbia; molto adatta a chi è sotto pressione e sente il bisogno di sfogare tensioni quotidiane e combattere lo stress.