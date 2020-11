Training aerospaziale e benessere a 360 gradi con Lanserhof at The Arts Club, la palestra del futuro

La Lanserhof at The Arts Club è una delle palestre più innovative del mondo, nata a Londra nel lussuoso quartiere Mayfair grazie alla sinergia tra Lanserhof, un’eccellenza nel campo dei luxury health resort, e l'esclusivo club londineseThe Arts Club

Potremmo forse definirla la "palestra del futuro", con un sistema di training all’avanguardia e piani personalizzati per ottenere un'ottima forma fisica migliorando lo stato generale di benessere e salute, con allenamenti di High Intensity Interval Training - un metodo di allenamento cardiovascolare che propone il concetto di Interval training, eseguendo su una macchina aerobica una prestazione ad alta intensità (85-90% Frequenza Cardiaca massima/FCmax) per 20-30 secondi, intervallandola con fasi ad intensità moderata (50-60% FCmax), cioè un recupero attivo, per circa 90 secondi sullo stesso macchinario, in un passaggio continuo. Un metodo che permette un costante passaggio dal metabolismo anaerobico a quello aerobico in base alla variazione dell'intensità, per consentire un regolare recupero al fine di mantenere nel tempo la prestazione anaerobica - e Yogalates, fusione di yoga e pilates.

Cosa comprende il pacchetto

Come leggiamo su iO Donna, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza unica nel suo genere che miri al perfetto equilibrio tra corpo e mente. Gli iscritti hanno accesso ad un pacchetto di esami preliminari che include una serie di analisi dettagliate, di cui fa parte il cosiddetto Spine Lab. Spine Lab utilizza un’esclusiva tecnologia presa in prestito dal training aerospaziale, che permette di esaminare a fondo la colonna vertebrale e la postura, sia in maniera statica che in movimento, e attraverso attrezzature specifiche analizzare la forza globale di tutta la colonna vertebrale e la stabilità del nucleo.

Disposto su cinque piani, Lanserhof at The Arts Club mette a disposizione dei propri soci dettagliate valutazioni mediche e metodi pioneristici di analisi. Nel dettaglio, il pacchetto di esami preliminari ("Induction Package") include:

l’analisi della composizione corporea mediante risonanza magnetica;

la valutazione del sistema muscolo-scheletrico;

l’osservazione della colonna vertebrale mediante tecnologie mutuate dal training aerospaziale;

uno screening cardiovascolare.

Ed è proprio dai risultati di tutte queste valutazioni mediche che viene formulato il piano di allenamento personalizzato con il quale si potrà ottenere una forma "spaziale" grazie anche alle rivoluzionarie attrezzature Technogym. Inoltre, per massimizzare l’obiettivo, nell’offerta vengono inclusi trattamenti specifici tra cui crioterapia, terapia con onde d’urto, fisioterapia, osteopatia, terapia nutrizionale, agopuntura, massoterapia e infusioni di vitamine e minerali. E per finire, non mancano i programmi di trattamenti skincare viso e corpo realizzati con prodotti biologici. Inoltre, terminato l'allenamento ci si può rilassare nella lounge con il menu "Energy Cusine" con le tante ricette realizzate con cibi ricchi di antiossidanti, vitamine, micronutrienti e ingredienti biologici e salutari.