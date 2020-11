I segreti e gli esercizi per eliminare le tanto odiate maniglie dell'amore

Oltre ad essere uno degli inestetismi più odiati, forse le maniglie dell'amore sono il punto più critico dove il grasso tende ad accumularsi. Ma cosa fare per liberarsene? Le soluzioni esistono, bisogna semplicemente essere costanti per vedere i risultati. Ecco i nostri consigli

Tecnicamente sono degli accumuli di cellule adipose sui fianchi: le maniglie dell'amore sono un fastidioso inestetismo caratteristico di uomini e donne che tendono a concentrare il grasso in eccesso sull’addome e sui fianchi. Questi accumuli di grasso intorno al girovita spesso sono difficili da eliminare e le cause possono essere molteplici, fra le più comuni ricordiamo indubbiamente la sedentarietà e una dieta poco equilibrata.

Le maniglie dell’amore, inoltre, comportano anche una serie di disagi per chi le ha:

inadeguatezza e fastidio nel guardarsi allo specchio;

vergogna nello spogliarsi davanti un'altra persona;

impossibilità di indossare tutto ciò che si vuole.

Insomma, oltre ad essere uno degli inestetismi più odiati, forse le maniglie dell'amore sono il punto più critico dove il grasso tende ad accumularsi. Ma cosa fare per liberarsene? Le soluzioni esistono, bisogna semplicemente essere costanti e armarsi di pazienza e buona volontà per vedere i risultati.

Come liberarsi delle maniglie dell’amore

Sicuramente una dieta sana ed equilibrata è un ottimo metodo per evitare che l’adipe si depositi sui fianchi e intorno al girovita. Ma lo sport e soprattutto alcuni esercizi specifici possono essere più efficaci di altri.

Tra questi ricordiamo tutto quello che ha a che fare con il cardio, e quindi sono ideali la corsa (aiuta il sistema cardiocircolatorio, diminuisce il colesterolo cattivo, combatte lo stress), il nuoto (aiuta ad accrescere la forza e il tono muscolare. Rafforza le ossa e l'apparato scheletrico) e la bici (controlla il peso e mantiene in forma, protegge il cuore, non danneggia le articolazioni). E ancora:

Pilates

Alcuni degli esercizi a corpo libero praticati in questa disciplina si concentrano proprio su addome e bacino. Tra i benefici ricordiamo che sviluppa la presa di coscienza dei muscoli, rinforza i muscoli addominali, migliora la mobilità e la flessibilità della colonna, migliora la stabilità del bacino e delle spalle, migliora la postura e attenua e previene i dolori lombari.

Allenamento HIIT (High Intensity Interval Training)

I benefici sul miglioramento della prestazione cardiovascolare, sul dimagrimento, e sugli adattamenti fisiologici derivati da questo tipo di allenamento sono notevoli e sono stati giudicati paragonabili se non superiori alla tradizionale attività aerobica a moderata intensità e frequenza cardiaca costante. In base a questi risultati, anche il Tabata training è stato spesso proposto in ambito fitness come un efficace metodo per dimagrire. Inoltre, l'esercizio cardio ad alta intensità influisce in positivo sul profilo ormonale, in quanto eleva maggiormente i livelli di ormoni lipolitici quali il GH e le catecolammine (adrenalina, noradrenalina), e causa una minore elevazione dei livelli di cortisolo.

Esercizi da fare in casa

Se invece non abbiamo molto tempo per allenarci e seguire un programma di allenamento specifico, anche alcuni semplici esercizi da poter fare comodamente in casa possono fare la differenza. Eccone due molto efficaci.