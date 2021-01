I trucchi per non perdere massa muscolare con l'avanzare dell'età

Ci siamo mai chiesti come fare a mantenere la massa muscolare nel tempo? È scontato sottolineare che bisogna pur sempre continuare a svolgere una vita attiva e curare l'alimentazione, ma se volete scoprire un trucco in più, oggi vi parliamo di uno studio dell'Università dell'East Anglia che sostiene che basta aggiungere alla propria alimentazione della vitamina C

La massa muscolare è l'insieme delle cellule che compongono i muscoli del nostro corpo. Il segreto principale per massimizzare i guadagni di massa muscolare nel tempo risiede nell'esperienza accumulata nel corso degli anni, aumentarla infatti non è semplice e richiede impegno e costanza. Comunque, in linea generale, chiunque abbia il desiderio di aumentare la propria massa muscolare dovrebbe fare attenzione a quattro fattori principali: allenamento, alimentazione, riposo e recupero.

Ci siamo mai chiesti però come fare a mantenere la massa muscolare nel tempo? Ebbene sì, anche questo è un fattore da tenere in considerazione, in quanto, sebbene un costante esercizio fisico e un'alimentazione sana ed equilibrata ci aiutano ad aumentarla e mantenerla, al contrario, con il passare degli anni potremmo perderla se modifichiamo le nostre buone abitudini.

Inoltre, la perdita della massa muscolare non è legata solamente al nostro stile di vita. Ad entrare in gioco sono anche altri fattori come l'età: dopo i 50 anni è piuttosto comune perdere massa.

Come leggiamo su gqitalia.it, Ailsa Welch, ricercatrice della Norwich Medical School spiega che "gli ultra cinquantenni perdono fino all’uno per cento della loro massa muscolare ogni anno: questa condizione interessa più di 50 milioni di persone in tutto il mondo". Questo può comportare anche l'insorgere di varie problematiche legate alla salute dell'individuo, come ad esempio - in alcuni casi - il diabete di tipo 2.

La vitamina C per non perdere massa muscolare

Qual è dunque il segreto per non perdere massa muscolare? È scontato sottolineare che bisogna pur sempre continuare a svolgere una vita attiva e curare l'alimentazione, ma se volete scoprire un trucco in più, oggi vi parliamo di uno studio dell'Università dell'East Anglia che sostiene che basta aggiungere alla propria alimentazione della vitamina C per ottenere risultati soddisfacenti. Sempre su gqitalia leggiamo che la ricercatrice Ailsa Welch, parte attiva dello studio, ha affermato che il suo obiettivo e quello degli altri esperti coinvolti è stato quello di "scoprire se le persone che assumevano più vitamina C avevano più massa muscolare delle altre", e lo studio, pubblicato sul Journal of Nutrition, ha mostrato un risultato chiaro e soddisfacente: esiste un chiaro legame tra vitamina C e massa muscolare.

Per la ricerca sono stati analizzati i dati medici di 13.000 adulti di età compresa tra i 42 e gli 82 anni: il consumo medio di vitamina C è stato valutato tramite un diario alimentare settimanale. È stata anche calcolata la massa muscolare scheletrica, così come sono stati misurati i livelli di vitamina C nei campioni di sangue. "Abbiamo scoperto che le persone con la più alta quantità di vitamina C nella loro dieta o nel sangue avevano la massima massa muscolare scheletrica stimata, rispetto a quelle con quantità più basse", commenta Richard Hayhoe, della Norwich Medical School. Ma di quanta vitamina C c’è bisogno per ottenere i risultati sperati? Come affermano gli esperti: "non stiamo parlando di mega dosi. Mangiare un agrume, come un'arancia, ogni giorno, e assicurarsi un contorno di verdura a ogni pasto sarà sufficiente per la maggior parte delle persone".