Wellness a 360° con Mega Fitness: ecco come funziona

Tra le tantissime app scaricabili su smartphone e tablet negli ultimi mesi ha fatto molto discutere la piattaforma dedicata al wellness di Elisa Todesco, in arte Taylor Mega, influencer con ben 2 milioni e mezzo di follower su Instagram. Ecco come entrare a far parte della community

Il Covid-19 ha senz'altro cambiato in modo radicale le abitudini degli sportivi, infatti, chi era abituato ad andare in palestra e non lo ha più fatto a causa delle imminenti e lunghe chiusure, ha deciso comunque di non abbandonare la propria passione, dedicandosi a quello che poteva, ovvero: allenamento all'aria aperta e in casa, entrambi si sono rivelati l'unica possibilità per mantenere uno stile di vita sano e rimanere in movimento.

Allenarsi ai tempi del Covid-19

Nonostante abitudine consolidata di molti era quella di allenarsi in gruppo, il workout solitario o teleguidato ha rappresentato la prassi della quarantena dell'anno appena passato: il Covid-19 ha messo a dura prova gli sportivi ma non ha fermato gli appassionati di fitness e a dimostrarlo sono state tantissime palestre, influencer e trainer che durante i mesi di chiusura hanno messo a disposizioni lezioni online sui loro profili social, mantenendo un collegamento diretto e costante con i propri allievi.

Ed è così che allenarsi in questo modo, forse anche più comodo, è diventata un'abitudine anche per chi non lo avrebbe mai pensato. Praticare sport in casa non dovrebbe essere considerato qualcosa di negativo e poco efficace: basta seguire un allenamento ben preciso, eseguire degli esercizi specifici sulla tipologia di obiettivo che si desidera ottenere e con poco potrete raggiungere risultati efficienti.

L'allenamento diventa digitale

Ed ecco che tra le tantissime app scaricabili su smartphone e tablet negli ultimi mesi ha fatto molto discutere la piattaforma dedicata al wellness di Elisa Todesco, in arte Taylor Mega, influencer con ben 2 milioni e mezzo di follower su Instagram.

Ciò che differenzia questa piattaforma dalle altre è il servizio: difatti, anche se con il suo Mega Fitness l'influencer ha cercato di avvicinare i suoi follower al mondo del fitness promettendo di raggiungere tramite gli allenamenti proposti un fisico mozzafiato (come il suo), si tratta di un servizio completo, facile da usare e dedicato interamente al benessere psico-fisico della persona.

Una palestra virtuale dove vengono svolte diverse tipologie di allenamento a corpo libero guidate direttamente da Taylor, che - dopo essersi specializzata - dà anche consigli su come eseguire gli esercizi e incita la sua community, sessioni di meditazione guidate da un'istruttrice di mindfulness e, in più, chi lo desidera può usufruire di consigli di nutrizione grazie ad un esperto.

Come funziona Mega Fitness

Mega Fitness è scaricabile a pagamento al costo base di 19,90 euro al mese, mentre se volete abbonarvi è possibile acquistare il pacchetto valido per tre mesi il prezzo è di 49,90 euro. Per quanto riguarda il programma di allenamento, ogni settimana vengono pubblicate due dirette con allenamenti completi anche di riscaldamento e stretching. Taylor ha inoltre dato la possibilità agli "indecisi" di provare una sessione di allenamento attraverso dei video YouTube gratuiti caricati online nel periodo di Natale, in modo da poter testare direttamente l'efficacia e la tipologia di workout da lei proposti e aiutare gli utenti nella scelta: possiamo solo dirvi che noi lo abbiamo provato e vi assicuriamo che il giorno dopo i "dolori" si sono fatti sentire.

Il programma dedicato all’alimentazione, che prende il nome di MegaNutrition, è un servizio a parte e si paga separatamente. Chi decide di acquistarlo può usufruire dei consigli e di un piano alimentare personalizzato ed elaborato da parte di un nutrizionista professionista.

Iscrizioni che si aprono e si chiudono: questo è accaduto più volte proprio a causa dei tanti utenti che hanno deciso di usufruire del nuovo servizio. Come leggiamo su Melarossa, ad oggi sono iscritte alla piattaforma di Taylor Mega soprattutto donne tra i 18 e i 30 anni, con una piccola percentuale di over 50, per un totale di più di 5000 iscritti; un numero destinato sicuramente ad aumentare molto velocemente, come dichiarato dalla stessa fondatrice.