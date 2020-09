Smartwatch, la classifica dei migliori modelli del 2020

Avevamo parlato pochi giorni fa del sondaggio condotto dall'American College of Sports Medicine (ACSM) tramite il quale sono state rilevate le tendenze del mondo del fitness per l'anno 2020 secondo migliaia di operatori ed esperti di tutto il globo, tra i vari trend si riconferma al primo posto, come nel 2019, la tecnologia indossabile come i fitness tracker e gli smartwatch, dispositivi molto apprezzati e utlizzati da un gran numero di utenti in tutto il mondo. Si stima, infatti, che oggi l’industria della tecnologia indossabile generi, a livello mondiale, un giro d’affari pari a ben 95 miliardi di dollari.

Smartwatch: cos'è e come funziona

Oggi vogliamo parlarvi nel dettaglio di un dispositivo molto venduto negli ultimi anni, lo smartwatch. Un orologio intelligente, molto leggero e poco ingombrante, da portare al polso sia per visualizzare l’ora, ma anche e soprattutto per utilizzare numerose funzioni, simili a quelle di uno smartphone. Lo smartwatch deve però essere necessariamente collegato ad uno smartphone per poter funzionare nel pieno delle sue potenzialità.

La sua tecnologia avanzata va oltre la praticità di un orologio tradizionale; una numerosa serie di funzioni inedite lo rendono un vero e proprio dispositivo indossabile, comodo e adatto a tutti. Infatti, collegando lo smartwatch allo smartphone potrete utilizzare direttamente alcune funzioni del cellulare in qualsiasi momento.

Funzioni e tecnologie

In un mondo sempre più iperconnesso, dove gli impegni di lavoro non mancano mai, e dove anche nel mondo del fitness vengono utilizzati supporti per migliorare prestazioni e allenamento, lo smartwatch è ideale quando si pratica sport, tra le principali attività infatti rientrano i servizi generalmente offerti dagli smartphone presenti sul mercato, dunque avrete la comodità di rimanere connessi anche nel mentre fate attività fisica, oltre a poter utilizzare funzioni utili al vostro allenamento. Tra le principali ricordiamo che è possibile: telefonare; inviare e ricevere email; gestire in maniera autonoma la propria agenda; pagare i propri acquisti; monitorare battito cardiaco e pressione arteriosa; geolocalizzare la propria posizione; scattare foto e video; analizzare le proprie prestazioni sportive.

Quale smartwatch scegliere? La classifica

Le peculiarità da tenere in considerazione nella scelta del migliore smartwatch sono diverse e fanno riferimento a fattori come il design del dispositivo, il sistema operativo (Apple WatcOs, Google Android WearOS e TizenOS), la tipologia del display , le prestazioni e infine le caratteristiche tecniche. Tutto dipende dalle vostre esigenze, ma proprio per aiutarvi nella scelta abbiamo deciso di spulciare un po' sul web e riportarvi la classifica dei migliori smartwatch 2020:

Quanto costa uno smartwatch?

Il prezzo di questi eccezionali dispositivi variano molto in base a diversi fattori. In genere si parte dai 20/30 euro circa per una smartband o “fitness tracker”, ovvero una sorta di smartwatch con l’unica funzione di monitoraggio dell’attività fisica, fino ad arrivare a 450 euro circa o anche più per modelli ultratecnologici.