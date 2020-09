Avere muscoli forti migliora il sistema immunitario: lo studio

Avere dei muscoli forti è sicuramente un beneficio sotto molti punti di vista, ma avere una muscolatura ben allenata può mantenere maggiormente forte il nostro sistema immunitario? Uno studio abbastanza recente dice di sì, e conferma che avere una massa muscolare robusta riesce a mantenere efficiente il sistema immunitario. Se dunque nel caso di malattie croniche serie, dove le nostre difese immunitarie si abbassano, una massa muscolare risulti essere più forte, potremmo solo che trarne beneficio in quanto sarebbe in grado di contrastare, ad esempio, il processo di cachessia, ovvero la sindrome da deperimento, causata da una patologia, che porta alla perdita della massa corporea indipendentemente dal nutrimento. Questa tesi tutt'oggi è stata dimostrata solamente in laboratorio, ma i risultati sono talmente positivi da cominciare a preparare imminenti studi sull’uomo.

Il sistema immunitario

Prima di spiegare nel dettaglio lo studio è bene conoscere le varie funzioni e l'importanza del sistema immunitario. Esso è una complessa rete integrata di mediatori chimici e cellulari, di strutture e processi biologici, sviluppatasi nel corso dell'evoluzione, per difendere l'organismo da qualsiasi forma di insulto chimico, traumatico o infettivo alla sua integrità. Per funzionare correttamente un sistema immunitario deve essere in grado di rilevare un'ampia varietà di agenti, noti come agenti patogeni dai virus agli elminti e distinguerli dal proprio tessuto sano dell'organismo. Una caratteristica fondamentale del sistema immunitario è quindi la capacità di distinguere tra le strutture endogene o esogene che non costituiscono un pericolo e che dunque possono o devono essere preservate e le strutture endogene o esogene che invece si dimostrano nocive per l'organismo e che devono quindi essere eliminate. Il sistema immunitario protegge gli organismi dalle infezioni grazie a una difesa di più livelli di crescente specificità. In termini semplici, le barriere fisiche impediscono agli agenti patogeni, come batteri e virus, di entrare nell'organismo.

La cachessia

Come si legge su Melarossa, secondo il National Cancer Institute (NCI), la cachessia avviene in presenza di patologie croniche ed è la causa di almeno un terzo delle morti dovute al cancro. Secondo il Dott. Alfred Goldberg della Scuola di Medicina dell’Università di Harvard, il processo della cachessia sarebbe dovuto al fatto che il corpo, nel tentativo di combattere una patologia, esagera nell’usare la forza dei muscoli e della massa grassa. E questa “compensazione esagerata” li prosciuga e distrugge. Di conseguenza anche i linfociti T - le cellule chiave nella risposta immunitaria - sono soggette a un vero e proprio esaurimento. Ad oggi, non esiste nessuna terapia per contrastare il processo mortale di cachessia. Quindi, i ricercatori stanno esplorando la relazione tra i linfociti T e la cachessia e l’influenza dei muscoli sui linfociti T.

Lo studio

Lo studio in questione ha evidenziato la relazione che esiste tra la perdita di massa muscolare e l’esaurimento dei linfociti T. Questa relazione ha evidenti conseguenze sulla forza del sistema immunitario. La Dott.ssa Cui, che fa parte del team di ricercatori di questo studio, ha raccontato che durante l'esperimento, le cavie con una massa muscolare più sviluppata hanno reagito meglio all’infezione cronica rispetto a quelle con una muscolatura più debole. Bisogna adesso vedere se questi risultati si producono anche sul corpo umano.