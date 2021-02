Prestante, comoda e leggera: Hps Domestique 1-21, la nuova e-bike in edizione limitata

Prestante, comoda e leggera: HPS lancia sul mercato HPS Domestique 1-21, una nuova e-bike con motore elettrico e batteria che pesa solo 8,5 kg ma che permette ben tre ore di pedalata assistita, ideale quando la corsa si fa dura. In edizione limitata, sarà prodotta in soli 21 esemplari numerati, con un telaio e una componentistica di alta qualità.

HPS Domestique 1-21: caratteristiche e vantaggi

Adatta agli sportivi ma anche a chi ama fare lunghe escursioni per divertimento, attraverso l’innovazione e un avanzato livello di engineering, HPS vuole rivoluzionare il mercato delle e-bike e allontanarsi dalla metodologia utilizzata fino ad ora sul mercato. Le tradizionali biciclette a pedalata assistita, infatti, sono più pesanti e hanno un sistema motore, batteria ed elettronica invasivi che limitano la dinamica delle bici, peccando anche sul design. Al contrario, HPS Domestique 1-21 è una bici da corsa assistita con motore, batteria ed elettronica, invisibili e leggeri. La componentistica si integra perfettamente nel telaio, non si vede e soprattutto non si avverte nella pedalata per garantire un maggiore comfort.

Da considerare anche il peso: come leggiamo su myfitnessmagazine.it, in generale questo varia, indicativamente, da 4,5 a 7 kg, mentre l‘intero sistema HPS Watt Assist pesa 1,5 kg con la batteria da 85 Wh. "Grazie a questo e a un leggerissimo telaio in fibra di carbonio, si è potuta realizzare una bici da corsa assistita che pesa solo 8,5 kg, contro i 12 kg della migliore concorrente. Questo obiettivo è stato raggiunto lavorando su tutti i componenti, sul motore, prima di tutto, poi sul sistema di trasmissione del motore, infine sulla batteria e sull’elettronica".

"Il sistema, denominato HPS Watt Assist, è stato messo a punto e curato insieme a importanti ingegneri della Formula 1: sfrutta la potenza di una batteria ultraleggera e di un motore piccolo innestato nel movimento centrale con un meccanismo di precisione. L’affidabilità è garantita da un team di partner HPS, che hanno disegnato, progettato e costruito componenti derivati e utilizzati nell’industria aeronautica e nel motorsport.

La batteria, invece, è stata progettata per imitare l’aspetto, e anche il peso, di una borraccia. Sono disponibili due batterie: la standard, da 193 Wh, che pesa 1,2 kg e assicura tre ore di pedalata assistita, e quella da 85 Wh, che pesa 720 grammi, ha una durata di 1,5 ore e si può anche trasportare in aereo.

Il motore, frutto di un progetto dedicato, ha dimensioni minime e può essere installato nel tubo piantone. Ha una potenza massima di 200 Watt e una coppia massima di 20 Nm".

HPS Domestique 1-21 in edizione limitata: il progetto

Il lancio di HPS e del sistema HPS Watt Assist System è affidato alla HPS Domestique 1-21 Launch Edition, bici da corsa che sarà prodotta in edizione speciale limitata. Componentistica 100% made in Italy, i telai della HPS Domestique 1-21 sono realizzati a mano da maestri telaisti con fibre di carbonio di altissima qualità. "Campagnolo fornisce l’innovativo gruppo completo Ekar, i comandi Ergopower, i dischi e le pinze, la catena e i cerchi Shamal Carbon. Portaborraccia speciale Elite, manubrio, attacco manubrio, reggisella e nastro manubrio Deda Elementi, la sella è Scicon, progettata da ASG Bike Science, i copertoncini Pirelli P zero".

La scelta di HPS di affiancarsi a Campagnolo è stata pensata per valorizzare al massimo le speciali caratteristiche di questa bici, il comfort e la pedalata silenziosa e fluida anche nelle salite più impegnative e nelle condizioni di massimo sforzo.