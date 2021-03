Ciclismo indoor per performance sempre al top con Pain Cave

Un'esperienza di allenamento confortevole e realistica, ideale per i ciclisti che vogliono performance sempre al top: oggi vi parliamo della Pain Cave, un training center pensato appositamente per chi ama questo sport

Il ciclismo è una pratica sportiva a tutti gli effetti: si utilizza una bicicletta ed è uno sport controllato dall'Unione Ciclistica Internazionale (UCI). Nell'ambito del ciclismo sportivo classico esistono storicamente tre specialità principali: il ciclismo su pista, il ciclismo su strada e il ciclocross. In tutte e tre i casi si tratta di sport che vengono generalmente svolti all'aria aperta.

Ciclismo su strada

Il ciclismo su strada è probabilmente la disciplina più diffusa. Le gare che si disputano si dividono in due tipologie: corse di un giorno e corse a tappe. Tra le corse di un giorno più famose, chiamate "classiche", rientrano la Milano-Sanremo, il Giro delle Fiandre, la Parigi-Roubaix, la Liegi-Bastogne-Liegi e il Giro di Lombardia. Si aggiungono al calendario anche i campionati del mondo, che si svolgono annualmente, e le prove dei Giochi olimpici estivi, ogni quattro anni. Le corse a tappe più importanti sono invece il Tour de France, il Giro d'Italia e la Vuelta a España: queste corse durano ciascuna tre settimane e si articolano su 20-22 tappe, in linea o a cronometro. Altre importanti corse a tappe, anche se più brevi, sono il Giro di Svizzera, il Critérium du Dauphiné e la Tirreno-Adriatico.

Ciclismo su pista

Il ciclismo su pista consiste in una serie di competizioni che si svolgono in un velodromo, cioè una pista (all'aperto o al chiuso) formata da due rettilinei e da due curve particolarmente inclinate per vincere la forza centrifuga. Le principali competizioni su pista sono le prove dei Giochi olimpici, aperti ai dilettanti e ai professionisti, che si svolgono ogni quattro anni, ma anche i campionati del mondo di specialità e le prove di Coppa del mondo.

Ciclocross

Il ciclocross è una particolare disciplina, non olimpica, diffusa soprattutto tra Belgio, Paesi Bassi, Italia, Francia e Repubblica Ceca. Viene talvolta praticata anche da ciclisti specialisti su strada durante l'interruzione della loro attività agonistica. I percorsi presentano pendenze variabili, salite e discese brevi e molto ripide, molte curve angolate e tratti su sentiero strettissimo. Vengono allestiti solitamente su tratti sterrati o sabbiosi, in prati e boschi, e raramente presentano tratti in asfalto (abitualmente solo il rettilineo d'arrivo).

Altre discipline

Negli ultimi anni si è diffusa anche la disciplina del mountain biking, disputata con particolari biciclette, le mountain bike, e su percorsi fuoristrada. Le altre discipline riconosciute dall'Unione Ciclistica Internazionale poi sono: BMX, il bike trial, il ciclismo indoor e il paraciclismo.

Il ciclismo indoor

Abitualmente, la palestra per i ciclisti è la strada: competizioni, allenamenti e quant'altro avvengono all'aperto, non importa se è inverno o estate. Ma quando non si ha la possibilità di andar fuori, esiste un posto dove sperimentare un'esperienza di allenamento confortevole e realistica, ideale per i ciclisti che vogliono performance sempre al top: ecco allora che vi parliamo della Pain Cave, un training center pensato appositamente per chi ama questo sport.

La palestra Pain Cave

Si trova a Milano, duecentocinquanta mq a disposizione dei ciclisti in uno spazio ex-industriale con sei le postazioni attrezzate con le futuristiche Tacx Neo Bike Smart di Garmin più altre cinque postazioni con telai Guerciotti e Tacx Neo 2T Smart.

Come leggiamo su gqitalia.it, sono delle "attrezzature dotate di una serie di sofisticate soluzioni, quali ad esempio la tecnologia a inerzia dinamica, in grado di restituire con realismo quasi perfetto le sensazioni di un'uscita su strada, con la possibilità di sviluppare una potenza fino a 2.200 watt e simulare pendenze fino al 25%. L'esperienza "immersiva" e coinvolgente senza precedenti di Pain Cave si completa con smart TV da 50" in ogni postazione, collegati con tablet a comando vocale e abbonamento Tacx Premium incluso, con filmati hd dei percorsi, programmi di allenamento personalizzati, test di potenza e sfide virtuali".

Parlando poi di posizione corretta, tema importante per ottimizzare la performance di un ciclista, da non dimenticare anche BikeLab, il sistema di bike fitting completamente automatizzato implementato da Selle Italia, che effettua un'analisi biomeccanica con scansione automatica tridimensionale e auto-adattamento della posizione in sella.

La formula di pagamento per usufruire di questo servizio è "pay per use", ovvero non prevede nessuna forma di abbonamento, viene pagato esclusivamente il tempo di training effettivo. Insomma, se siete degli appassionati, potreste fare una capatina in questa rivoluzionaria palestra non appena le regole lo consentiranno, siamo sicuri che non ve ne pentirete.