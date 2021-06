Come eliminare i rotolini sull'addome: dieta, costanza e allenamento mirato

Pronti per la prova costume? Serie infinite di addominali per scolpire il core non sono forse serviti ad ottenere i risultati sperati. La 'pancetta', infatti, è tra i nemici più difficili da sconfiggere. Ecco alcuni consigli

Con il solstizio d'estate lunedì inizierà ufficialmente la bella stagione. In tanti hanno forse passato gli ultimi mesi prima della prova costume a cercare di eliminare quella fastidiosa e tanto odiata pancetta che si è accumulata durante i mesi più freddi, complici anche le restrizioni. Serie infinite di addominali per scolpire il core non sono però forse serviti ad ottenere i risultati sperati. La 'pancetta', infatti, è tra i nemici più difficili da sconfiggere. Per avere la meglio bisogna associare all'attività fisica una dieta sana ed equilibrata. Perché sì, gli addominali si costruiscono soprattutto a tavola, ma ci sono comunque degli esercizi che ci aiutano a stimolare il metabolismo e quindi a lavorare anche sull'addome. Poi bisogna anche considerare che questo problema dipende da diversi fattori: genetici, ormonali, da una scorretta alimentazione e dalla sedentarietà.

Come eliminare i rotolini sull'addome

Per riuscire a dire addio alla pancetta bisogna avere uno stile di vita attivo e seguire un'alimentazione di tipo mediterraneo con un elevato consumo di frutta, verdura, cereali, pesce, legumi, poca carne e pochi grassi.

Le attività fisiche consigliate

Eseguire addominali regolarmente è certamente utile. Ma se non vogliamo rendere vano questo sforzo e aspiriamo ad avere muscoli addominali ben definiti dobbiamo abbinare a questo esercizio un'attività aerobica come la marcia, il jogging, il nuoto e la bicicletta, che sono fondamentali per aiutare a bruciare il grasso in eccesso.

I muscoli addominali, una volta rinforzati e tonificati, danno benefici alla postura e aiutano a evitare il mal di schiena. L'allenamento deve essere regolare e il numero delle ripetizioni va aumentato gradualmente, considerando la propria corporatura e i propri obiettivi.

Ecco degli allenamenti mirati per addominali e core:

I benefici della ginnastica aerobica

Tra i benefici della ginnastica aerobica ricordiamo che migliora la capacità delle cellule di utilizzare l'ossigeno. Il corpo, nel tempo, raggiunge una maggiore forma fisica, così come il muscolo cardiaco diventa più robusto. Naturalmente l'aerobica aiuta anche a perdere peso, ad irrobustire i muscoli, a correggere i difetti di postura. Inoltre sviluppa la forza e la coordinazione.