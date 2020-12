Pound Fitness: l'allenamento a ritmo di rock per dimagrire e tonificare

Un'attività che unisce yoga, pilates e aerobica e che utilizza bacchette simili a quelle della batteria: il Pound Fitness è nato nel 2011 dall'incontro di due batteriste ed ex atlete. Scopriamo come funziona e i suoi benefici

Un'attività che unisce yoga e pilates e utilizza bacchette simili a quelle della batteria: il Pound Fitness è nato nel 2011 dall'incontro di due batteriste ed ex atlete. Ogni workout viene svolto su sottofondi musicali dalla durata di 2-4 minuti che, susseguendosi, alternano fasi ad alta intensità a pause. Nel corso di una sessione di 45 minuti vengono eseguite fino a 15.000 ripetizioni, con più di 70 tecniche differenti.

Pound fitness: come funziona

La caratteristica principale delle lezioni di Pound Fitness è la presenza di 2 vere e proprie bacchette, chiamate Ripstix, particolari attrezzi che hanno un peso di circa 150 gr costruiti con un materiale plastico durevole, flessibile e colorato.

Il mix di movimenti presi dalla zumba, dallo yoga, dal pilates ed anche dall'aerobica si completa grazie all’utilizzo delle Ripstix con le quali vengono eseguiti i “virtual drumming” ovvero dei movimenti rapidi che simulano il gesto del batterista mentre esegue una rullata. In questo modo non verrà allenata soltanto la parte inferiore del corpo, ma anche la parte centrale e superiore.

Le Ripstix vengono fatte vibrare nell’aria, sbattute fra di loro o sul pavimento. Le vibrazioni che si vanno a creare andranno a rinforzare i muscoli più piccoli e profondi del corpo, necessari per stabilizzare e rinforzare le articolazioni, avendo effetto anche sulle braccia e sulla schiena.

Le lezioni

Le lezioni di Pound Fitness hanno una durata di circa 45-60 minuti. All’interno della lezione più brani scandiranno le varie fasi dell’allenamento. Ogni brano avrà la durata di 2-4 minuti e vedrà alternare al suo interno fasi di alta intensità a fasi di recupero attivo.

Durante la lezione verranno eseguiti movimenti di ogni tipo: squat, torsioni, affondi e tanto altro ancora. La musica in stile hip hop o rock contribuisce a creare un ambiente dinamico e stimolante in cui sarà possibile bruciare molte calorie nel mentre ci si diverte.

Benefici del Pound Fitness

Fra i benefici principali del Pound Fitness ricordiamo sicuramente quello della perdita di peso, consente di bruciare, infatti, più di 900 calorie all’ora. A questo va accostata poi la tonicità ed il rinforzo di muscoli ed articolazioni, che sarà reso possibile anche senza l’utilizzo di pesi e bilancieri.

Inoltre, il Pound Fitness ha un effetto stimolante e antistress per il cervello. E numerosi studi hanno dimostrato che l'attività svolta per mantenere il ritmo migliora le capacità di concentrazione, le facoltà cognitive e quelle decisionali, potenzia il sistema immunitario e abbassa la pressione sanguigna, riducendo al tempo stesso il dolore, l'ansia e l'affaticamento. Da non dimenticare, inoltre, il miglioramento dell'agilità, della coordinazione motoria e della resistenza.