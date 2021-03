Power tumbling: un mix tra ginnastica artistica e trampolino per acrobazie mozzafiato

Il power tumbling è uno sport che combina competenze di ginnastica artistica a terra con quelle del trampolino: una disciplina in cui attraverso diverse serie acrobatiche perfezioni forza esplosiva e velocità. Ecco come funziona

Uno sport ginnico forse poco conosciuto, che combina la ginnastica artistica a terra e le specifiche del trampolino: il power tumbling è una disciplina dei Giochi mondiali nato negli Stati Uniti nel 1886 insieme al primo Campionato Nazionale dedicato a questa attività.

Power tumbling: cos'è e come funziona

Come abbiamo già accennato, si tratta di uno sport che combina le competenze di ginnastica artistica a terra con quelle del trampolino: nel dettaglio, consiste nel presentare delle serie acrobatiche con un numero di elementi consecutivi maggiore di quello richiesto nella ginnastica artistica tradizionale, in uno spazio lineare più lungo. Per intenderci meglio, agli albori del power tumbling i ginnasti si cimentavano su sottili strisce di gomma, ma gli atleti, con il passare del tempo, riuscirono in breve tempo a far crescere il livello tecnico di questa disciplina rendendosi conto che il limite alle loro evoluzioni era il tempo di volo.

Si iniziò quindi a sperimentare una vasta gamma di superfici tra cui tappeti, serie di sci legati insieme, fino ad arrivare alla versione attuale, ideata da Randy Mulkey, che è formata da una serie di barre in fibra di vetro o di carbonio. Trovato il materiale che più si prestava alle esigenze, la struttura ha subito ancora piccole ma significative variazioni in merito alla lunghezza, la rincorsa e la zona di arrivo. Comunque sia, il power tumbling continua ad essere una disciplina in continua e rapida evoluzione, da un lato i materiali e di seguito le tecniche sperimentate per sfruttarli al meglio non hanno ancora trovato un indirizzo stabile.

L'attrezzatura

Attualmente l'attrezzatura omologata per le competizioni internazionali di power tumbling misura complessivamente 56 metri di lunghezza (25 m di rincorsa, 25 m di tumbling e 6 m di tappetatura per l'arrivo) , una larghezza variabile da 1 a 3 metri (1 m rincorsa, 2 m tumbling e 3 m zona d'arrivo) e un'altezza di 30 cm dal suolo. Le competizioni sono varie e si differenziano per livelli, età e sesso.

Le competizioni

Per quanto riguarda le competizioni, nelle "top series" il programma prevede l'esecuzione di 2 diverse serie acrobatiche, ognuna di esse costituita da 10 elementi acrobatici di cui 3 salti. Il valore aumenta all'aumentare delle rotazioni sugli assi longitudinale e trasversale del corpo. Se inizialmente questa disciplina era praticata solo da ginnasti provenienti principalmente dalla ginnastica artistica tradizionale, con il passare del tempo si sono aggiunte conoscenze dal campo del trampolino elastico e del double-tramp che hanno portato a tralasciare parti come la forza statica e la mobilità articolare in virtù di esplosività e velocità.