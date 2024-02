Le precauzioni da prendere se si ha in programma un week end sulle piste da sci

L'inverno porta con sé un invito irresistibile per molti appassionati di sport: le montagne coperte di neve diventano il palcoscenico ideale per gli amanti degli sport invernali.

Tuttavia, dietro la magia delle piste immacolate e delle discese avvincenti, si nascondono sfide e pericoli che meritano una seria considerazione. In questo contesto, insieme agli esperti di Lentiamo, riteniamo opportuno puntare i riflettori su un aspetto meno glamour ma altrettanto rilevante legato agli sport invernali: dall'abbagliante riflesso del sole sulla neve ai venti taglienti, scopriremo come questi elementi possono mettere a repentaglio la nostra visione e influire sulla nostra sicurezza durante le avventure sulla neve.

Gi incidenti sulle piste da sci

Secondo il Sistema Nazionale di Sorveglianza sugli incidenti in montagna, in Italia sono circa 30 mila all’anno gli incidenti che coinvolgono gli sciatori. E di questi il 65% è causato dal maltempo mentre per il 10% si tratta di scontri con altri sciatori. In entrambi i casi, al netto di una buona preparazione atletica, molti inconvenienti possono essere evitati assicurandosi che agli occhi non sfugga nulla.

Evitare soluzioni pericolose

Molti sciatori e snowboarder, pur di indossare i propri occhiali da vista, potrebbero rinunciare all'uso dell'elmetto e della maschera da sci. Questo comportamento è fortemente sconsigliato, poiché mette a repentaglio la sicurezza in caso di cadute. Inoltre, la maggior parte degli occhiali da vista non offre la necessaria protezione UV e, in caso di incidente, il vetro delle lenti può causare danni seri. La maschera da sci, come gli occhiali da sole, offre protezione dagli UV e migliora la visione.

Occhiali da vista e maschera da sci: come combinarle?

La soluzione consigliata da Lentiamo.it è semplice ed efficace: utilizzare le lenti a contatto sotto la maschera da sci. Queste possono essere agevolmente indossate sotto gli occhialoni e l'elmetto, garantendo una visione chiara senza appannamenti e senza spostamenti. Le lenti a contatto offrono la migliore visione possibile, riducendo il rischio di incidenti, mentre la maschera da sci fornisce protezione dai raggi solari e dai riflessi.

Come scegliere le lenti a contatto e la protezione UV

Lentiamo.it suggerisce di optare per lenti a contatto con un'elevata permeabilità all'ossigeno, fornendo così sufficiente ossigeno agli occhi nelle condizioni climatiche avverse della montagna. Inoltre, è essenziale utilizzare maschere da sci e occhiali da sole appositamente progettati per gli sport invernali, in grado di assorbire almeno il 95% dei raggi UV, considerando che la neve può riflettere fino all'80% della luce rispetto ad altre superfici.

Idratare occhi e lenti per un maggiore comfort durante la giornata

È bene ricordare che le lenti a contatto possono tendere a seccarsi a causa delle temperature rigide e ciò può diventare un disagio. Per prevenirlo è consigliabile usare delle lacrime artificiali prima di affrontare le piste e reidratare gli occhi più volte gli occhi nell’arco della giornata se si ha in programma una lunga sessione di sport sulla neve.



Lentiamo suggerisce di seguire attentamente questi consigli per garantire una visione chiara, confortevole e priva di fastidi durante le vacanze invernali. Le lenti a contatto devono essere scelte e provate prima di lanciarsi sulle piste, in modo da assicurarsi che la lente aderisca perfettamente all’occhio. L’oculista è l’esperto da consultare per trovare il modello idoneo rispetto alle necessità di ciascuno.