Pressione alta? Ecco quali esercizi fare per abbassarla

L’ipertensione è un disturbo della pressione sanguigna (l’intensità con cui il sangue scorre nei vasi) caratterizzato da un suo valore a riposo più alto rispetto a valori fisiologici normali. I valori normali in età adulta dovrebbero essere compresi tra 115 e 120 mmHg per la massima (sistolica) e tra 75 e 80 mmHg per la minima (diastolica). Quando superano 140 per la massima e 90 per la minima allora c’è ipertensione. A soffrirne, oggi, sono 1,2 miliardi di persone in tutto il mondo (di cui 16 milioni in Italia): un numero che negli ultimi 30 anni è più che raddoppiato, come emerge da un recente studio pubblicato sulla rivista scientifica Lancet. L'ipertensione mette a dura prova i vasi sanguigni, il cuore e altri organi, aumentando il rischio di sviluppare cardiopatie (come insufficienza cardiaca, attacco cardiaco o morte cardiaca improvvisa), insufficienza renale o ictus in età precoce, pertanto è importante diagnosticarla in tempo e non trascurarla.

Come si cura? Se la pressione supera la soglia 160/100 mmHg o se, anche con valori più bassi, ci sono fattori di rischio concomitanti (come diabete e colesterolo alto), è necessario assumere una terapia farmacologica. Parallelamente si raccomanda di modificare il proprio stile di vita e le proprie abitudini. Quindi di seguire una dieta equilibrata con un basso consumo di grassi saturi; limitare gli alcolici e il sale; evitare il fumo, e fare attività fisica, in particolare esercizio aerobico come la camminata, la corsa o il nuoto. Una corsa o una passeggiata nei dintorni di casa una volta al giorno, secondo gli esperti, possono avere grandi vantaggi in termini di salute del cuore. Ora un nuovo studio, condotto dalla Canterbury Christ Church University e dalla Leicester University, ha scoperto che gli esercizi isometrici, come gli Squat al muro e il Plank, sono ancora più efficaci dell'allenamento aerobico nel ridurre la pressione sanguigna. I risultati sono stati pubblicati sul British Journal of Sports Medicine.

Lo studio

I ricercatori britannici hanno esaminato più di 270 studi clinici sul legame tra esercizio e pressione sanguigna, condotti tra il 1990 e il 2023. Complessivamente hanno analizzato i dati di 15.827 persone che hanno praticato una serie di esercizi per due settimane. Dall’analisi è emerso, prevedibilmente, che esercizi come la corsa, la camminata, il ciclismo (allenamento aerobico), l'allenamento coi pesi e gli allenamenti a intervalli ad alta intensità hanno aiutato a ridurre la pressione sanguigna; ma anche la combinazione di allenamento cardio e forza si è mostrata efficace in tal senso. Tuttavia, il tipo di allenamento più efficace, specialmente per coloro che avevano già una qualche forma di ipertensione, è stato l'esercizio isometrico, che prevede la contrazione di una serie di muscoli senza muoversi, come il Plank e gli Squat al muro (Wall Squat).

Plank e Wall Squat sono più efficaci contro l'ipertensione

I ricercatori britannici hanno visto che la pressione sanguigna a riposo si era ridotta di:

4,49/2,53 mmHg dopo l'allenamento aerobico (come la corsa o il ciclismo);

4,55/3,04 mm Hg dopo resistenza dinamica o allenamento con i pesi;

6,04/2,54 mmHg dopo allenamento combinato (aerobico e pesi);

4,08/2,50 mmHg dopo l'allenamento a intervalli ad alta intensità (brevi raffiche di esercizio intenso con periodi di riposo intermedi);

8,24/4 mmHg dopo l'allenamento isometrico (Plank e Wall Squat).

Non è ancora chiaro ai ricercatori perchè gli esercizi isometrici (come Plank e Wall Squat) sono così efficaci nel contrastare l'ipertensione. "Una teoria - ha detto il dott. Jamie J. Edwards, ricercatore presso la Canterbury Christ Church University e autore dello studio - è che quando si contraggono i muscoli senza muoverli, i vasi sanguigni locali attorno a loro si comprimono, e poi quando si rilasciano, il sangue scorre indietro, provocando l'allargamento o la dilatazione dei vasi, se si esegue l'esercizio abbastanza frequentemente. Ciò non accade durante un esercizio dinamico come una corsa". "Questo cambiamento - ha aggiunto la dott.ssa Tamanna Singh, co-direttrice dello Sports Cardiology Center presso la Cleveland Clinic, che non è stata coinvolta nello studio - può essere fondamentale, perché nel tempo l'ipertensione può irrigidire le nostre arterie e impedire loro di dilatarsi correttamente, il che limita la quantità di sangue ricco di ossigeno che possono erogare. Ciò aumenta il rischio di avere un infarto o un ictus".

Plank e Wall Squat: come si eseguono

Gli esercizi isometrici sono progettati per aumentare la forza senza muovere muscoli o articolazioni. "Anche se possono sembrare relativamente facili, sono spesso piuttosto intensi - ha detto il dott. J. Edwards - mentre ti mantieni in posizione, sudi e ti sforzi". Mentre il Plank rafforza i muscoli dell’addome, gli Squat al muro potenziano gli arti inferiori, in particolare quadricipiti, polpacci e glutei. Vediamo come si eseguono. Come si eseguono? Per il Plank ci si posiziona a terra proni, con i gomiti in appoggio, le braccia flesse a 90° rispetto al busto, e le gambe distese semi divaricate. L'esecuzione consiste nel mantenere la posizione del corpo in asse, attraverso una contrazione isometrica dei muscoli coinvolti. Per gli Squat al muro bisogna posizionarsi dando le spalle a una parete, appoggiare la schiena al muro mantenendola ben aderente ad esso e posizionando i piedi a una distanza di 60 cm dalla parete, appoggiare la nuca al muro e mantenere le mani lungo i fianchi, mantenendo la posizione per il tempo impostato.

"Gli esercizi isometrici sottopongono il corpo a uno stress molto diverso rispetto all'esercizio aerobico - ha affermato il dott. Jamie O'Driscoll della Canterbury Christ Church University -. Aumentano la tensione nei muscoli se contratti per due minuti, quindi provocano un improvviso afflusso di sangue quando ti rilassi. Questo aumenta il flusso sanguigno, ma devi ricordarti di non trattenere il respiro mentre li esegui".

Gli errori da non fare

Se si esegue il Plank: non bisogna avere il bacino troppo alto o troppo basso (la schiena deve essere dritta come una tavola); bisogna fare attenzione che le spalle siano in linea con le braccia e a non aver testa e collo ciondolanti; bisogna non incurvare le spalle che devono essere rigide, così come l’addome, altrimenti si va a pressare sulla colonna vertebrale. Se si eseguono gli Squat al muro: bisogna avere la schiena aderente al muro, a partire dai glutei fino alla nuca; avere le scapole ben addotte mantenendo una posizione neutrale e rilassata delle spalle; avere il peso distribuito sulla parte posteriore del piede e non sulle punte; e avere le mani lungo i fianchi e non appoggiate sulle ginocchia.

Ogni quanto eseguire gli esercizi

I ricercatori suggeriscono di integrare l'esercizio isometrico nel proprio allenamento preferito, che si tratti di cardio o di sollevamento pesi. Tuttavia, se si ha qualche condizione medica di base, è opportuno prima consultare il proprio medico per verificare che l'esercizio isometrico sia sicuro. I ricercatori britannici raccomandano una routine di 14 minuti da aggiungere all’allenamento regolare di 3 volte a settimana. Si può scegliere tra il Plank (la posizione deve essere da mantenuta per 2 minuti per quattro volte, con 2 minuti di riposo tra una ripetizione e l’altra) o i Wall Squat (ognuno deve durare di due minuti, seguito da due minuti di riposo, e ripetuto per quattro volte in totale). "Gli Squat al muro - ha sottolineato Jamie J. Edwards - sono probabilmente l'opzione più semplice da provare per le persone, in quanto non richiede alcuna attrezzatura".

Necessario aggiornare le Linee guida

L'esercizio fisico fa bene alla salute del cuore e può ridurre il rischio di malattie cardiache e circolatorie fino al 35%. Pertanto, le attuali Linee guida del Regno Unito raccomandano agli adulti di fare almeno 150 minuti di esercizio di intensità moderata a settimana o 75 minuti di attività vigorosa, oltre a esercizi di rafforzamento muscolare due volte a settimana. Sono, dunque, incentrate principalmente sul camminare, correre e andare in bicicletta. "Alla luce di questo nuovo studio - ha affermato il dott. O'Driscoll - le Linee guida dovrebbero essere aggiornate includendo tra le raccomandazioni anche due minuti di Squat al muro di Plank da ripetere per 4 volte, dopo due minuti di riposo, da eseguire tre volte a settimana".