I benefici e le proprietà dell’arnica e della terapia del calore

È tempo di tirare fuori sci e scarponi, e tornare sulle piste. Ogni anno, in questo periodo, vi è l?eterno conflitto tra la voglia di riprendere con gli sport invernali e la mancanza di allenamento, da cui deriva il lecito e comprensibile timore di farsi male.

Proprio per questo gli esperti di IMO Spa, azienda farmaceutica impegnata nella produzione e distribuzione di medicinali omeopatici, dispositivi medici e integratori alimentari da oltre 75 anni, ci spiegano l?importanza di una buona preparazione e di un buon trattamento pre e post performance, grazie al contributo dell?arnica e della terapia del calore.

Le proprietà curative dell?arnica

L?arnica, o per l?esattezza i fiori di arnica montana, viene utilizzata in virtù delle sue proprietà antitraumatiche, analgesiche, antireumatiche, antiflogistiche, antiedematose, antisettiche, antinevralgiche e antisettiche. Si tratta di una pianta di origine europea, presente in quantità anche in Italia, nelle regioni alpine e prealpine.

La fitoterapia utilizza gli estratti dei fiori, che sono ricchi di principi attivi, tra cui polifenoli, flavonoidi, tannini, carotenoidi e olio essenziale.

È il rimedio naturale perfetto in caso di ematomi, traumi o stati infiammatori, e viene infatti utilizzata per trattare dolori muscolari e articolari. I suoi componenti infatti aiutano a ridurre la rigidità muscolare e agevolare il movimento articolare. Si utilizza per trattare ematomi e stati di gonfiore, sia a causa di traumi che di stati di osteoartrosi.

Sport: trattamento con arnica pre e post prestazione

Per tutti gli sportivi, si può procedere con massaggi e applicazioni di arnica sia in fase pre che post allenamento. È un ottimo alleato per preparare il corpo alla prestazione e prevenire traumi, crampi e stiramenti. Inoltre, grazie alle sue proprietà lenitive, aiuta a contenere i disturbi conseguenti dell?attività sportiva.

Si raccomanda di applicare la crema d?arnica sulle zone maggiormente soggette allo sforzo fisico, come le ginocchia, le spalle, la zona lombare e quella cervicale.

La terapia del calore

La terapia del calore si rivela utile per il trattamento di contratture muscolari e crampi, come ad esempio stati di tensione, a livello di collo, spalle e cervicale oppure causati dal mantenimento prolungato di posture senza muoversi. In questi casi bisogna evitare il freddo, e mantenere la zona al caldo. Il caldo è fondamentale per trattare questo tipo di disturbi, così come gli spasmi muscolari, dolori mestruali, e anche il mal di testa.

La vasodilatazione generata dalle alte temperature, favorisce un maggiore afflusso sanguigno e di conseguenza, di ossigeno. L?apporto maggiore di ossigeno aiuta a ridurre i tempi di guarigione e apporta sollievo alle zone coinvolte grazie al suo effetto analgesico e decontratturante.