Untamed Women’s: la collezione training Puma per donne coraggiose e dallo spirito selvaggio

Disponibile online al sito puma.com, nei Puma Store e presso i retailer selezionati, recita così lo slogan pensato per la collezione uscita a gennaio 2021: "Non aver paura. Sii selvaggio", creata per essere essere indossata da donne forti e coraggiose

Una collezione da training pensata e realizzata per le donne: Puma Untamed Women’s Training Collection "scatena il tuo lato selvaggio interiore e lo rende libero di essere visto dal mondo. La grafica premium si intreccia con il design della pelle di serpente, portandoti in studio, in palestra, in strada o ovunque la tua folle intuizione ti porti".

Disponibile online al sito puma.com, nei Puma Store e presso i retailer selezionati, recita così lo slogan pensato per la collezione uscita a gennaio 2021: "Scatena il tuo lato selvaggio", creata per essere indossata da donne forti e coraggiose. Danna Paola, artista e attrice messicana, è la brand ambassador del Global Sports Brand.

La collezione

Fanno parte della collezione le sneakers Provoke XT e LQDCELL Method, per quanto riguarda l'abbigliamento, invece, la Woven Jacket, il Low Impact Bra e i leggings High Waist Tight. Caratterizzata da stampe snakeskin e grafiche premium, la collezione è composta da sneakers e capi d'abbigliamento di grande impatto e stile. Ecco tutti i dettagli grazie a myfitnessmagazine.it.

Provoke XT

Come leggiamo sul sito fitness, "questa sneaker è impreziosita da uno speciale inserto in TPU cromato per un supporto elegante nel tallone e nella parte centrale del piede, mentre la gomma suddivisa in zone offre la giusta trazione per mantenere la stabilità". Tra i vantaggi ricordiamo:

la stabilità: lo strato in TPU aggiunge controllo durante gli allenamenti in palestra;

comfort: l’intersuola PROFOAM fornisce un'ammortizzazione istantanea e leggera;

grip: la gomma suddivisa in zone offre massima trazione e resistenza durante gli allenamenti.

LQDCELL Method

"All’interno di questa scarpa da training è presente la tecnologia di ammortizzazione stabile che favorisce i movimenti rapidi ed esplosivi durante gli allenamenti ad alta intensità. Costruita per gli esercizi laterali, di agilità e per gli sforzi eccessivi, aumenta l’energia e offre un look invidiabile". Tra i vantaggi:

la leggerezza: l'EVA PROFOAM ad alto rimbalzo fornisce un'ammortizzazione immediata;

ammortizzazione: un'evoluzione della tecnologia CELL, l'intersuola LQDCELL offre un'ammortizzazione stabile;

grip: gli intagli di flessione sull'avampiede e la suola in gomma suddivisa in zone garantiscono la massima trazione durante gli allenamenti ad alta intensità.

Woven Jacket

La UNTMD Woven Jacket "presenta la stampa snakeskin lucida ed è realizzata con la tecnologia dryCELL. Le coulisse in vita si adattano alla taglia per esaltare la vestibilità, mentre le due tasche all'interno della cucitura tengono al sicuro i piccoli oggetti". Tra i vantaggi:

traspirabilità: i materiali ad alta funzionalità dryCELL assorbono l'umidità dalla pelle per mantenerla sempre asciutta;

libertà di movimento: due tasche anteriori a filetto permettono di riporre gli oggetti in sicurezza.

Low Impact Bra

Low Impact Bra ha delle stampe snakeskin. "Le spalline verticali offrono sostegno e il design incrociato distribuisce il peso per una maggiore libertà di movimento". Tra i vantaggi:

traspirabilità: i materiali ad alta funzionalità dryCELL assorbono l'umidità dalla pelle per mantenerla sempre asciutta;

comfort: le spalline incrociate offrono una sensazione di leggerezza.

High Waist Tight

Infine, dei leggings realizzati con una stampa snakeskin lucida, con una tasca in mesh in vita per riporre gli accessori e la tecnologia dryCELL per favorire la traspirazione. Tra i vantaggi: