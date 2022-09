Quante ore di Pilates fare per velocizzare il metabolismo e perdere peso

Fino a non molto tempo fa, il Pilates era praticato quasi esclusivamente dai ballerini, solo di recente è diventato un metodo popolare grazie a celebrità come Kardashian, la modella Hailey Bieber e l'attrice Kate Hudson, che hanno iniziato a seguirlo per migliorare la forma fisica, ma anche ad atleti come Cristiano Ronaldo e Andy Murray che hanno incorporato la tecnica nei loro allenamenti per migliorare le prestazioni. Rispetto ad altri tipi di ginnastica, il Pilates non è un semplice programma di esercizi, ma un metodo di allenamento posturale che favorisce il controllo della postura e aiuta a tenere il corpo bilanciato mentre offre supporto alla colonna vertebrale. Una tecnica perfezionatosi in più di sessanta anni di pratica e osservazione. Grazie alla sua versatilità viene oggi utilizzato anche in campo riabilitativo.

Posizione e movimento sono al centro del metodo pilates: durante l’esercizio il corpo si muove come un sistema integrato, la postura migliora e scompaiono rigidità e tensioni. L’obiettivo è correggere le cattive abitudini che riguardano la postura, restituire al corpo grazia ed equilibrio nei movimenti, ma anche una maggiore elasticità, abilità muscolare e articolare. Dunque il pilates fa bene all'equilibrio, alla flessibilità, stabilizza il core, rafforza il tono muscolare senza aumentarne la massa (al contrario dei pesi in palestra), e migliora la respirazione. E l’aspetto migliore è che chiunque può praticarlo, anche persone anziane e donne in gravidanza. Ma vediamo cosa dice la Ricerca sui suoi benefici, e quante ore a settimana di pilates si dovrebbero praticare per mantenere in salute mente e corpo.

Chi ha inventato il Pilates

Il metodo Pilates è stato inventato all’inizio del Novecento dall’omonimo Joseph Hubertus Pilates, e definito dal suo stesso ideatore 'contrology', perché incoraggia l’uso della mente e dello spirito per controllare il corpo. Prevede un programma di esercizi che si focalizza sui muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato fornendo supporto alla colonna vertebrale. Il metodo Pilates è un’attività fisica che si ispira ai migliori aspetti delle discipline fisiche occidentali e delle tecniche orientali, e ha l’obiettivo di rendere le persone consapevoli di se stesse, del proprio corpo e della propria mente.

Velocizza il metabolismo e fa perdere peso

Il Pilates, dunque, ci insegna ad assumere una corretta postura agendo sul rafforzamento muscolare, fondamentale per prevenire il lento deterioramento muscolare che si verifica quando ci si invecchia, ma anche per aumentare il metabolismo e mantenere un peso sano. Uno studio ha dimostrato che fare Pilates per un'ora al giorno, quattro volte a settimana, per otto settimane, può aumentare il metabolismo e ridurre l'obesità nelle donne obese. Un'altra ricerca ha inoltre dimostrato che le donne inattive che hanno iniziato a eseguire solo un'ora di pilates a settimana per dieci settimane hanno migliorato la massa muscolare, la flessibilità, l'equilibrio e la forza del core.

Cura la lombalgia e migliora l’equilibrio del corpo

La ricerca mostra anche che il Pilates è un metodo di esercizio ideale per trattare la lombalgia e migliorare l'equilibrio negli adulti con sclerosi multipla e morbo di Parkinson. In particolare, una revisione sistematica che mirava a riassumere gli effetti del Pilates nella popolazione anziana, ha mostrato che questo tipo di allenamento ha migliorato l'equilibrio e aiutato a prevenire le cadute.

Può essere svolto da quasi tutti e ovunque

Dunque, la Ricerca ci mostra che il Pilates apporta numerosi benefici alla salute, anche più vantaggiosi rispetto ad altri programmi di allenamento più intensi come il sollevamento pesi. Mentre quest’ultimo punta, infatti, esclusivamente all’aumento della forza, il Pilates è in grado di migliorare la forza ma tenendo sotto controllo il peso corporeo. Ma l’aspetto migliore di questo metodo è che può essere praticato da quasi tutti e ovunque, non richiede molte attrezzature o necessariamente un abbonamento in palestra. Possono farlo persone di tutte le età e abilità, comprese le donne in gravidanza e dopo il parto, e le persone che vivono con condizioni croniche o disabilità.

Quanti tipi di pilates esistono

I due tipi principali di pilates sono il matwork e il reformer. Il primo si pratica a corpo libero, a casa o in palestra, con un tappetino da palestra e una serie di attrezzi come l'elastico o la palla. Il secondo (che sta diventando sempre più popolare) utilizza un apparato specializzato chiamato riformatore, una piattaforma ammortizzata fissata a una sorta di telaio metallico che si muove avanti e indietro se spinta con le braccia e con le gambe. La maggior parte dei pilates riformatori prevedono di spingere o tirare la piattaforma o di tenerla ferma mentre viene tirata dalle corde. Questo movimento impegna diversi muscoli, in particolare il core, e consente un allenamento completo che migliora la postura e rafforza addominali, braccia e gambe.

Reformer o matwork: quale scegliere?

Tra le persone che fanno pilates, si discute molto su quale tipo sia il migliore: reformer o matwork. In realtà ci sono poche ricerche che hanno confrontato i benefici. Uno studio che ha esaminato il trattamento della lombalgia, ha rilevato che sia il pilates riformatore che il matwork hanno funzionato ugualmente bene per migliorare il mal di schiena nelle persone che hanno svolto l'allenamento per sei settimane. Hanno anche migliorato allo stesso modo la capacità delle persone di intraprendere attività quotidiane, come alzarsi dal letto o lavare i piatti. Ma quattro mesi e mezzo dopo, solo il gruppo che praticava il pilates riformatore ha continuato a sperimentare miglioramenti nella sua vita quotidiana a differenza del gruppo che praticava il matwork. Un altro studio dal Brasile ha, inoltre, mostrato che sia il pilates riformatore che il matwork utilizzavano lo stesso numero di muscoli e li stimolavano nella stessa misura, suggerendo che non c'è differenza tra i due metodi e che entrambi sono ugualmente efficaci.

Il Reformer fa bruciare più calorie?

Questi risultati - che mostrano come non ci siano differenze significative tra i due metodi - vanno in conflitto con quelli di un altro studio, che ha mostrato che il pilates riformatore ha spinto le persone a bruciare più calorie (2,6 calorie al minuto) rispetto al matwork (1,9 calorie al minuto). Mentre un altro studio ha dimostrato che le persone che hanno svolto il pilates reformer per nove settimane hanno avuto miglioramenti nei livelli di colesterolo e ridotto la resistenza all’insulina, suggerendo che questo metodo può aiutare a mantenere il peso e ridurre il rischio di alcune malattie, come il diabete di tipo 2.

I risultati dipendono da come vengono eseguiti gli esercizi

In realtà il motivo delle lievi differenze tra questi due tipi di pilates dipende dal modo in cui vengono eseguiti. Mentre il mathwork usa il peso del tuo corpo come resistenza durante i movimenti, il pilates reformer usa la piattaforma instabile e le molle per creare resistenza. Questo potrebbe creare una maggiore resistenza e attivare più muscoli, e quindi giustificare i risultati differenti. A tal proposito J.H. Pilates diceva: "La cosa importante non è ciò che stai facendo, ma come stai eseguendo ciò che fai”.