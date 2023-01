Quanti minuti devi camminare per bilanciare 8 ore seduti

E’ noto che la sedentaria ha una serie di conseguenze negative sul nostro organismo. Secondo il primo rapporto dell’OMS sull'impatto dell'inattività fisica in termini di salute globale, entro il 2030 un’epidemia di sedentarietà farà ammalare quasi 500 milioni di persone nel mondo. Studi hanno dimostrato che chi conduce una vita sedentaria (chi lavora tutti i giorni alla scrivania o effettua lunghi viaggio in auto, ad es.) ha un rischio maggiore di sviluppare malattie croniche tra cui diabete, malattie cardiache, demenza e diversi tipi di cancro rispetto alle persone a chi si muove durante la giornata. Non solo, un’altra ricerca ha scoperto che, indipendentemente dal fatto che si faccia o meno attività fisica, rimanere seduti per più di 12-13 ore al giorno, raddoppia la probabilità di morte prematura, rispetto alle persone che stanno sedute per meno tempo.

Per questo motivo, l’OMS sottolinea l'importanza per la salute di "stare seduti di meno, muoversi di più”. Le attuali linee guida raccomandano agli adulti di svolgere nel corso della settimana almeno 150-300 minuti di attività fisica d'intensità moderata o 75-150 minuti di attività vigorosa più esercizi di rafforzamento dei maggiori gruppi muscolari almeno 2 volte a settimana. Tuttavia queste indicazioni sono state redatte a partire da studi basati sui livelli di attività fisica ‘riferiti’ dai partecipanti e non ‘misurati’ oggettivamente. Ora, una nuova ricerca della Vagelos College of Physicians and Surgeons della Columbia University, ha superato questo impasse, e calcolato, attraverso misurazioni oggettive, quanto spesso dobbiamo alzarci dalle nostre sedie (e per quanto tempo) per compensare i rischi per la salute che derivano dallo stare seduti per 8 ore di seguito. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Medicine&Science in Sports&Exercise, la rivista dell'American College of Sports Medicine.

Lo studio

I ricercatori hanno reclutato 11 adulti sani di mezza età e più anziani, e chiesto loro di restare seduti su una sedia ergonomica nel loro laboratorio per 8 ore (che corrisponde a una giornata lavorativa standard), per cinque giorni diversi. Nel primo giorno, i partecipanti sono rimasti seduti per tutte le 8 ore con brevi pause per andare bagno. Nei giorni successivi, i ricercatori hanno testato quattro diverse “opzioni" di camminata leggera che interrompeva la stare seduti: un minuto di camminata su un tapis roulant a passo lento (circa 1,9 miglia all’ora) ogni 30 minuti seduti, un minuto di camminata ogni 60 minuti seduti, cinque minuti di camminata ogni 30 minuti seduti, cinque minuti di camminata ogni 60 minuti seduti. L’obiettivo dello studio era trovare la quantità minima di attività fisica che una persona deve fare per compensare i rischi per la salute dello stare seduti un’intera giornata.

I ricercatori hanno tenuto d'occhio ogni partecipante per assicurarsi che non si esercitassero troppo o troppo poco, e monitorato periodicamente la loro pressione sanguigna e glicemia (indicatori chiave della salute cardiovascolare). Durante l'esperimento, i partecipanti hanno potuto lavorare su un computer, leggere e utilizzare i loro telefoni, e hanno mangiato pasti standardizzati.

Camminare per 5 minuti ogni 30 seduti compensa gli effetti nocivi della sedentarietà

I ricercatori hanno scoperto che la quantità ottimale di movimento era cinque minuti di cammino ogni 30 minuti seduti. Questa era l'unica quantità che abbassava significativamente sia la glicemia che la pressione sanguigna. In particolare, 5 minuti di camminata ogni mezz'ora avevano ridotto di quasi il 60% il picco di zucchero nel sangue dopo aver mangiato pasti abbondanti, e abbassato la pressione sanguigna da 4 a 5 mmHg rispetto allo stare seduti tutto il giorno. Tuttavia, anche fare una camminata di un minuto ogni 30 minuti seduti ha fornito modesti benefici per i livelli di zucchero nel sangue, mentre camminare ogni 60 minuti (per un minuto o cinque minuti) non ha fornito alcun beneficio.

"Si tratta di diminuzioni considerevoli, paragonabili a quelle che ci si aspetterebbe dall'esercizio quotidiano per sei mesi", ha affermato Diaz. “È risaputo - ha aggiunto Robert Sallis, ex presidente dell’American College of Sports Medicine - che l’esercizio fisico può aiutare a controllare la glicemia, ma la novità in questo lavoro è quanto possano essere utili frequenti e brevi periodi di movimento. Non ho mai visto questo tipo di calo di zuccheri nel sangue, se non con i farmaci".

Camminare per brevi pause e frequenti riduce la fatica e migliora l'umore

Oltre ai benefici per la salute fisica, prendersi brevi pause e frequenti di camminata ha anche effetti benefici per la salute mentale. Durante lo studio, i ricercatori hanno misurato periodicamente con dei test i livelli di umore, affaticamento e prestazioni cognitive dei partecipanti, e scoperto che camminare per 5 minuti ogni mezz'ora seduti aveva ridotto la sensazione di affaticamento, aveva migliorato l'umore dei partecipanti e li aveva aiutati a sentirsi più energici. Tuttavia, tutte le "opzioni" di camminata esaminate, eccetto camminare un minuto ogni ora, avevano portato a significative diminuzioni della fatica e significativi miglioramenti dell'umore. "Gli effetti sull'umore e sulla fatica sono importanti - ha affermato il prof. Keith Diaz, che ha condotto lo studio -. Le persone tendono a ripetere comportamenti che le fanno sentire bene e che sono piacevoli".

Prossimi obiettivi di ricerca

Quello che lo studio ha dimostrato che per il rischio di malattie cardiache e altre malattie croniche, causate dalla sedentarietà, è necessario muoversi regolarmente anche sul posto di lavoro. Ogni settimana, gli esperti consigliano agli adulti di svolgere 150 minuti di attività fisica di intensità moderata. "Pertanto, ha affermato Sallis - l'attività si può suddividere in blocchi più piccoli, 30 minuti al giorno, cinque volte a settimana per esempio o anche in pause più brevi e frequenti. Penso che sia più facile trovare piccole quantità di tempo per fare esercizio".

Ora i ricercatori della Columbia stanno testando oltre 25 diverse "strategie" su un campione molto più ampio persone per compensare i danni alla salute derivanti da una seduta prolungata. "Molti adulti hanno un lavoro, come guidare un camion o un taxi, che non gli permette di camminare ogni mezz'ora - ha concluso Diaz -. Trovare strategie alternative che diano risultati comparabili può fornire a queste persone diverse opzioni e, in ultima analisi, consentirgli di scegliere la strategia che funziona meglio per loro e per il loro stile di vita".