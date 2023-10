Quanti scalini fare ogni giorno per ridurre il rischio di infarto

Camminare, più o meno intensamente, ha un effetto positivo sulla nostra salute generale ed anche quella mentale. A dimostrarlo numerosi studi che suggeriscono come anche una semplice camminata ogni giorno sia capace di ridurre il rischio di malattie, tra cui patologie cardiovascolari, diabete di tipo 2 e diversi tumori, e aumentare l’aspettativa di vita. L'Organizzazione Mondiale della Sanità raccomanda ai soggetti tra i 18 e i 64 anni di fare 150-300 minuti di attività fisica di intensità moderata ogni settimana, o 75-150 minuti di esercizio di intensità vigorosa ogni settimana, tuttavia non suggerisce un numero specifico di passi al giorno da fare per migliorare la salute e allungare l'aspettativa di vita. A tal proposito ampi studi hanno dimostrato che 7500 passi al giorno abbassano il rischio di mortalità nelle donne di età ≥62 anni, mentre negli uomini di età ≥40 anni il rischio si abbassa con circa 8000-12000 passi al giorno. Un altro recente studio ha, invece, scoprendo che 7000 passi al giorno riduce il rischio di morte prematura dal 50 al 70%.

Ora una nuova ricerca, condotta da un team internazionale guidato dalla Tulane University di New Orleans (USA) suggerisce come anche le scale possano essere un importante alleato della salute del cuore. Una soluzione semplice ed economica da inserire nella routine quotidiana per tenersi in forma ed in salute. I ricercatori hanno scoperto che salire più di 5 brevi rampe di scale ogni giorno (circa 50 gradini) riduce del 20% il rischio di malattie cardiovascolari, come ictus e malattie coronariche, tra le principali cause di morte in tutto il mondo. Lo studio è stato pubblicato sulla rivista scientifica Atherosclerosis.

Lo studio

I ricercatori, guidati dal dott. Lu Qi, professore di Epidemiologia presso la Tulane University, hanno raccolto dalla Biobanca del Regno Unito dati sociodemografici, sullo stile di vita e sull'abitudine di salire e scendere le scale, relativi a 450 mila soggetti adulti, e messi in relazione con la suscettibilità dei partecipanti a sviluppare malattie cardiovascolari (ASCVD), tra cui ictus ischemico, malattia coronarica e altre, in base alla storia familiare delle malattie, ai fattori di rischio accertati e ai fattori genetici. Nel periodo di follow-up (12 anni e mezzo) si sono verificati circa 40.000 casi di malattie cardiovascolari, di cui 30.718 di malattia coronarica e 10.521 di ictus.

50 gradini al giorno riducono il rischio di infarto

Dall’analisi dei dati è emerso che chi saliva tra le cinque e le dieci rampe di scale ogni giorno (circa 50 gradini=10 gradini per rampa) aveva un rischio ridotto del 20% di sviluppare malattie cardiovascolari rispetto a chi non le saliva. Un rischio che diminuiva in proporzione al numero di rampe di scale salito ogni giorno. I ricercatori, hanno, inoltre osservato che chi aveva smesso di salire le scale nella seconda parte dello studio aveva un rischio di malattie cardiovascolari più elevato del 32%. "Brevi rampe di scale ad alta intensità - ha affermato il dott.Qi - sono un modo efficiente in termini di tempo per migliorare la forma cardiorespiratoria e il profilo lipidico, soprattutto tra coloro che non sono in grado di raggiungere le attuali raccomandazioni sull'attività fisica. Questi risultati evidenziano i potenziali vantaggi del salire le scale come misura preventiva primaria per l’ASCVD nella popolazione generale”.