Come e quanto sport fare a settimana per ottimizzare i risultati

Vogliamo lasciarci alle spalle questo particolare 2020 e dare il benvenuto all'anno nuovo in perfetta forma fisica? Conosciamo bene gli innumerevoli benefici che fare sport apporta al nostro organismo: rafforza i muscoli e le articolazioni, ottimizza il metabolismo, aumenta la capacità e l'elasticità dell'apparato respiratorio e tanto altro ancora. Inoltre, è risaputo che costanza e buona volontà sono le due regole principali per ottenere i risultati sperati, ma ci siamo mai chiesti quale sia il tipo di allenamento più adatto per il tipo di risultato che vorremmo raggiungere? Qual è lo sport più adatto alla nostra fisicità e, soprattutto, quante ore alla settimana dovremmo dedicare al movimento per raggiungere gli obiettivi desiderati?

Un'alimentazione sana ed equilibrata associata all'attività sportiva è senza alcun dubbio la prerogativa essenziale per stare o ritornare in forma, questo è certo. Ma per ottenere buoni risultati dobbiamo conoscere a fondo il nostro corpo.

Quale sport è più adatto a noi?

Una regola generale e affermata da tutti i medici è che il troppo stroppia: esagerare con l'attività fisica, magari portando al limite il nostro corpo, non ci farà perdere peso più velocemente. In poche parole, è importante la qualità e non la quantità. Per qualità intendiamo il tipo di allenamento più adatto alle nostre esigenze e più efficace per il nostro fisico, ma come sceglierlo? Un medico sportivo, ad esempio, può creare un programma adatto alle caratteristiche di ognuno.

Quanto sport fare durante la settimana

Per ritrovare la forma non esiste quindi una regola da rispettare, anche riguardo alla quantità. In generale però, il minimo sarebbe fare sport almeno tre volte a settimana, ed è molto importante che durante l'allenamento, l'intensità di quest'ultimo e la durata dell’esercizio siano in perfetto equilibrio.

L'importanza dell’intensità per bruciare i grassi in eccesso

Quando pratichiamo una qualsiasi attività sportiva con l'obiettivo di dimagrire, l’intensità deve essere tale per cui la frequenza cardiaca di chi pratica sport si alzi rispetto al valore normale.

La regola è sempre quella di non esagerare, bisogna cercare di aumentare un po' la frequenza cardiaca, chiamata soglia lipidica. Questo perché così sarà possibile consumare il tessuto adiposo. Al contrario, quando si va troppo forte, non vengono bruciati i grassi ma si consumano gli zuccheri e i carboidrati, e questo non ci consente di dimagrire e calare di peso.