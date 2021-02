Velocità, controllo e comfort: Reebok lancia la "scarpa ufficiale del fitness"

Presentata come "Official Shoe of Fitness", la nuova scarpa da training Reebok Nano X1 è stata creata per offrire il massimo supporto durante l'allenamento: ecco le sue caratteristiche

Presentata come "Official Shoe of Fitness", la nuova scarpa da training Reebok Nano X1 è stata creata per offrire il massimo supporto durante l'allenamento. Per dimostrare le sue qualità e celebrare il lancio del prodotto, Reebok ha fatto le cose in grande: l'azienda ha infatti ingaggiato i migliori atleti, istruttori e leader della wellness community avviando la campagna "Official Shoe of Fitness".

La Reebok International Limited è una compagnia industriale statunitense specializzata nella produzione di scarpe ed articoli sportivi. Appartenente al gruppo industriale tedesco della Adidas AG, fu fondata nel 1895, originariamente con il nome di Mercury Sports, e fu rinominata Reebok nel 1958. E con il passare degli anni l'azienda ha regalato diverse chicche ai suoi clienti, dimostrando di rimanere al passo con gli ultimi trend dello sport e del fitness con risultati più che soddisfacenti.

La Reebok è ora di proprietà del "colosso" tedesco dell'abbigliamento sportivo Adidas, che ha definitivamente acquisito la società ad inizi 2006.

Le caratteristiche principali

Chiusura con lacci, tomaia in tessuto, la Nano X1 mescola Floatride Energy Foam per una falcata leggera, ammortizzata e reattiva, è caratterizzata da un'intersuola in EVA e suola in gomma, queste scarpe da fitness si adattano davvero a qualsiasi tipo di movimento. Perfezionate da atleti professionisti, sono state create per chi ama gli allenamenti più dinamici.

Gli utenti che l'hanno già acquistata la definiscono "la Nano più comoda e leggera di sempre". Morbida, confortevole e resistente grazie alla struttura Flexweave® in knit che offre comfort e traspirabilità senza trascurare la performance e la resistenza necessarie a qualsiasi tipo di allenamento. Ecco le sue caratteristiche principali:

Velocità: il design affusolato e il mix di mescole assicurano la massima velocità, anche per corse di breve distanza.

Controllo: la nuova tecnologia di supporto plantare, unita alla nuova tomaia e a un migliorato RopePro+, regalano massima stabilità in ogni tipo di workout.

Comfort: l’ammortizzazione Floatride Energy inserita nell’avampiede permette di mantenere un alto livello di performance e stabilità, ma al tempo stesso di avere maggiore comodità e cushioning.

Le versioni

Inoltre, Nano, per la prima volta, è disponibile in due differenti materiali, Flexweave Knit e Flexweave Grit, in base ai gusti e alle diverse esigenze di allenamento:

Reebok Nano X1 Flexweave Knit: con tomaia in materiale knit morbido e resistente, dal design super trendy, per una traspirabilità ottimale.

Reebok Nano X1 Flexweave Grit: caratterizzata da tomaia in materiale ultraresistente pensata per affrontare al meglio gli allenamenti più intensi.

Lanciata sul mercato il 3 febbraio, Reebok Nano X1 è disponibile in diverse colorazioni su Reebok.it e presso i rivenditori selezionati di tutto il mondo. Dal bianco al nero fino ad arrivare a colori più vivaci, il costo è di 130 euro.