Skyrunning: le caratteristiche e i benefici della corsa ad alta quota

Un'attività sportiva dura ma perfetta per chi ama le sfide in natura e desidera sempre scoprire posti nuovi e meravigliosi. Scopriamo cos'è lo skyrunning e quali sono i suoi benefici

Un insieme di discipline sportive di corsa in montagna che si svolgono in ambienti d'alta montagna su percorsi come sentieri, morene, rocce o neve (asfalto inferiore al 15%), a quote che possono raggiungere o superare i 4000 m: tutto questo è lo skyrunning, un'attività sportiva perfetta per chi ama le sfide in natura e desidera sempre scoprire posti meravigliosi.

Le gare

Una corsa ad alta quota regolamentata a livello mondiale a partire dal 2008 dalla International Skyrunning Federation (Isf), organismo sportivo internazionale che sostituisce la Federation for Sport at Altitude (Fsa), fondato a sua volta nel 1995. La federazione propone, annualmente, un calendario gare composto da una serie di prove che vanno a costituire le Skyrunner World Series. Le prove del calendario riguardano gare di Vertical Kilometer, SkyMarathon, Ultra SkyMarathon e SkyRace, oltre ad alcuni eventi speciali quali: SkyGames, Skyrunner World Series Trials, Skyrunning Continental Championships e Skyrunning World Championships. In Italia la Federazione Italiana Skyrunning (Fisky) organizza annualmente il Campionato italiano skyrunning.

Le gare si svolgono prevalentemente fuori strada, lungo percorsi di alta montagna caratterizzati per lo più da una tipologia di terreno sconnesso che possono comprendere tratti innevati o ghiacciati la cui difficoltà alpinistica non supera però il secondo grado di difficoltà.

Benefici

Lo skyrunning mette sicuramente a dura prova il fisico ma al tempo stesso apporta innumerevoli benefici, in primis all'apparato circolatorio e, inoltre, favorisce il potenziamento muscolare. Si tratta di un'attività molto faticosa ma che regala un fisico asciutto e polpacci elastici.

Le tipologie di skyrunning

Lo skyrunning comprende diverse discipline, queste sono essenzialmente classificate in 3 categorie principali:

categoria Sky: percorsi da 20 a 50 km di distanza e/o con tempo per il vincitore di 5 ore massimo (5% di tolleranza ammessa). Di regola il percorso deve salire sopra 2000 metri sul livello del mare ma nei paesi più bassi si ammette un'alternativa: pendenza media minimo 13% e raggiungimento del punto di massima altitudine. Fanno parte di questa categoria lo SkyRace con tempo per il vincitore di 3 ore massimo e dislivello minimo di 1140 m (1200-5%) e lo SkyMarathon con distanza minima 30 km, tempo per il vincitore oltre di 3 ore e dislivello minimo 1900 m (2000 m-5%).

percorsi oltre 50 km di distanza e con tempo per il vincitore oltre 5 ore. In questa categoria troviamo: l' con distanza minima 52,5 km (50km+5%), tempo per il vincitore oltre 5 ore 15' (5h+5%) e dislivello minimo 2500 m; e l' con una distanza di oltre 52,5 km, tempo per il vincitore oltre 12 ore e dislivello minimo di 5000 m. categoria Vertical: percorsi con pendenza media minimo 25% e in alcuni tratti oltre 33%, di cui fanno parte il Vertical Kilometer con dislivello di 1000 m, distanza massima 5 km e che prevede tre livelli di altitudine: da 0-1000 m, 1000-2000, 2000-3000 m, con una tolleranza del 5%; il Double Vertical Kilometer con dislivello di 2000 m, distanza massima 10 km; Triple Vertical Kilometer con dislivello di 3000 m, distanza massima 15 km; SkySpeed con dislivello minimo 100 m e pendenza media oltre 33%; il Vertical Running con pendenza media oltre 45% (sulle scale); ed infine lo SkyScraper Racing con pendenza media oltre 45% (nei grattacieli).

Ulteriori categorie di gare tipo skyrunning sono poi lo skyBike, uno sport combinato composto da bicicletta da corsa o mountain bike e vertical kilometer, le SkyRaid, gare in team che combinano gare di skyrunning di lunghe distanze con altri tipi di gare come il ciclismo, lo sci o l'arrampicata.