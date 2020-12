Gli smartwatch sportivi ideali per chi pratica sport e non rinuncia alla tecnologia intelligente

Gli smartwatch sportivi sono degli orologi pensati per l'uso di tutti i giorni, godono di svariate funzioni smart e al contrario degli smartwatch puri hanno anche spiccate doti per il tracking

Accessori diventati ormai indispensabili e ampiamente utilizzati soprattutto da chi pratica sport e da chi desidera rimanere sempre connesso con il mondo, gli smartwatch sono presto entrati a far parte della nostra vita quotidiana. In commercio sono presenti tantissimi modelli e a volte fare la scelta giusta non è sempre è semplice, esistono infatti diverse tipologie, ognuna adatta ad esigenze diverse. Ovvero:

gli smartwatch puri: sono i classici orologi capaci di gestire numerose funzioni intelligenti e spesso possono sostituire l'uso dello smartphone se dotati di connettività con eSIM. Alcuni di essi hanno qualche funzione sportiva, ma sono pensati prevalentemente per l'uso quotidiano.

Gli sportwatch puri: sono prodotti dai brand che si occupano di sport. Al contrario dei primi, sono settoriali e dedicati esclusivamente a chi pratica sport, la massima funzione smart di cui dispongono sono le notifiche e la gestione della musica via Bluetooth, per il resto si concentrano sul monitoraggio dell'attività sportiva.

Se dunque stiamo cercando una tipologia di smartphone che coniughi tutte queste caratteristiche, sia degli smartwatch che degli sportwatch, la scelta che dovremmo fare è quella di optare per gli smartwatch sportivi, una sorta di ibrido, ovvero degli orologi pensati per l'uso di tutti i giorni, che monitorano le attività quotidiane (calorie, passi, calorie), godono di funzioni smart come le chiamate, la possibilità di leggere le notifiche con un display a colori, la possibilità di installare app, gestire musica, meteo e sincronizzare tutto sullo smartphone. Ma oltre a questo, questi orologi intelligenti hanno anche spiccate doti per il tracking. Attenzione però: se decidiamo di acquistarli esclusivamente per una funzione sportiva, ricordate che sono comunque meno completi degli sportwatch puri, ad esempio non hanno la possibilità di collegare accessori o di preparare dettagliatamente gli allenamenti.

I migliori smartwatch sportivi

Honor Magic Watch 2 è un esempio di perfetto equilibrio tra funzioni smart e sport. Ottima la la qualità costruttiva, lo smartwatch integra un piccolo speaker ed un microfono per la gestione delle chiamate direttamente dal polso. La batteria da 450 mAh consente un utilizzo medio di 5 giorni, che possono salire o scendere in base a quanto viene sfruttato il tracking delle attività sportive. A tal proposito non mancano numerosi sport, compreso il nuoto in vasca o in acque aperte, è ottima la precisione del Gps così come quella del lettore di battito cardiaco. Honor Magic Watch 2 può tenere traccia dei passi, calorie bruciate, battito cardiaco e sincronizza tutto con l'app Huawei Health, una delle migliori per completezza e immediatezza.

Anche Amazfit Gts è un perfetto esempio di smartwatch sportivo. Dotato di un display da 1,65 pollici Amoled con risoluzione 442x348 pixel, un design curato e compatto, un buon cinturino sostituibile e diverse colorazioni tra cui scegliere. Per quanto riguarda le funzioni sportive, ricordiamo che possiede il tracking di diverse attività (tra cui il nuoto), funzioni di fitness monitoring per passi, calorie e sonno, il tutto sincronizzato con l'applicazione Amazfit.

