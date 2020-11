Le regole da seguire per dimagrire con lo spinning

Un'attività ad alta intensità dove chi pedala viene accompagnato in un viaggio immaginario, in cui la concentrazione e il coinvolgimento facilitano la mente ad alleviare il senso di fatica. Ecco i benefici dello spinning

Nato negli Stati Uniti e importato in Europa nel 1995, lo spinning, o indoor cycling, è un'attività aerobica che viene praticata solitamente in gruppo su delle biciclette stazionarie, delle speciali biciclette fisse chiamate spin bike dotate di una particolare resistenza a volano, quindi simili ma non uguali ad una cyclette tradizionale.

Nella sua fase di origine, questo tipo di allenamento veniva utilizzato in luoghi chiusi come tecnica di preparazione per il ciclismo su strada, ma con il passare degli anni, dati i suoi notevoli benefici, lo spinning subì un'evoluzione grazie al personal trainer di Los Angeles Johnny Goldberg.

Spinning: cos'è

Lo spinning è un'attività motoria che può essere praticata a vari livelli, dunque varie velocità di pedalata, in genere con l'ausilio di un sottofondo musicale appropriato che accompagna di momento in momento il ritmo di pedalata per rendere l'allenamento più divertente, ma anche per motivare maggiormente chi lo pratica.

La lezione si svolge in gruppo, con la guida di un istruttore che, pedalando a sua volta, detta i ritmi di pedalata e fornisce le indicazioni agli atleti. Si porta idealmente il ciclista in un viaggio immaginario, in cui la concentrazione e il coinvolgimento facilitano la mente nell'alleviare il senso di fatica. Il ritmo della musica, la resistenza della bicicletta e, a volte, anche l'intermittenza delle luci vengono variati per accompagnare le immaginarie variazioni del percorso.

Quando si simula un percorso in salita si utilizzano ritmi lenti con un aumento di resistenza della bicicletta, quindi la pedalata risulterà lenta e faticosa; l'opposto avviene simulando una discesa mantenendo comunque una minima resistenza sul volano.

Chi pedala ha la possibilità di regolare autonomamente la resistenza, e quindi la difficoltà del percorso, secondo le proprie personali capacità, secondo il proprio grado di allenamento ed in base alle indicazioni date dall'istruttore.

Benefici dello spinning

Le lezioni di spinning hanno una durata massima di 50 minuti/1 ora ed offrono un ottimo allenamento, con un alto dispendio calorico, migliorando non solo la potenza e la capacità lattacida ma anche il lavoro degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio. Un allenamento ad alta intensità che tonifica i muscoli delle gambe e delle braccia, aiuta a dimagrire e a bruciare i grassi e aumenta la resistenza muscolare.

Considerato tra gli sport più brucia calorie in assoluto, lo spinning è ideale per chi vuole tornare in forma e bruciare i grassi in eccesso. Nonostante ciò, tocca fare una precisazione: come leggiamo su My Personal Trainer, infatti, con lo spinning assistiamo ad un elevato dispendio energetico. Il dimagrimento avviene quando il bilancio energetico è negativo; in poche parole, quando si mangia in maniera insufficiente rispetto a quanto si consuma durante la giornata. Allenandosi con lo spinning si può aumentare, quindi, il dispendio calorico; tuttavia, questo può favorire il dimagrimento solo se la variabile dell'energia rimane costante o non aumenta al punto da creare un bilancio neutro.