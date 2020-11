Spirit Ride: il modo di fare spinning che allena e tonifica il corpo a 360 gradi

Una lezione funzionale che nasce sulle spinning bike ma che grazie agli esercizi per le braccia e per il tronco consente di allenare tutto il corpo in modo efficace ed uniforme: ecco i benefici dello Spirit Ride

Le lezioni di spinning offrono un ottimo allenamento: con un alto dispendio calorico, migliorano non solo la potenza e la capacità lattacida ma anche il lavoro degli apparati cardio-circolatorio e respiratorio. Tuttavia, sono in molti a guardare con scetticismo lo spinning. Spesso infatti si tende a pensare che questa tipologia di allenamento sia utile per allenare soltanto la parte inferiore del corpo a discapito di quella superiore, non ci sono infatti esercizi per tonificare il busto.

Ma la soluzione per tonificare gambe, braccia e busto in modo uniforme c'è e prende il nome di Spirit Ride: una lezione funzionale che nasce sulle spinning bike ma che grazie agli esercizi per le braccia e per il tronco consente di allenare tutto il corpo in modo efficace ed uniforme.

Spirit Ride: cos'è e come funziona

Un training total body di functional cycling, che oltre ad allenare gli arti inferiori, pedalando, ridefinisce anche gli arti superiori e fa lavorare meglio il cuore grazie all’innovativo attrezzo Chain (una catena di anelli flessibili e snodati che può essere usata in svariati modi: come una kettlebell, una battle rope, un manubrio, un bilanciere, una bulgarian bag ed altro ancora), i push up sul manubrio e gli Up&Down sulla sella. Alle classiche pedalate in sella e fuori sella, si aggiungono esercizi fatti sul manubrio della bike. Vengono inoltre utilizzati dei sovraccarichi che aiuteranno a stimolare i muscoli delle braccia ma che aumentano il focus di lavoro sul core: si lavora sulla stabilizzazione del busto mentre si fanno esercizi con le braccia nel mentre si continua a pedalare.

Dunque lo Spirit Ride coinvolge tutti i muscoli. In questo modo si allena tutto il corpo e sfruttando il principio dell’instabilità, permette un lavoro sinergico dei muscoli e soprattutto di minore impatto sulle articolazioni.

Se nello spinning la musica accompagna la pedalata di chi partecipa alla lezione, nello Spirit Ride essa ha un ruolo ancora più importante. Con ritmi rock e veloci, la musica nello Spirite Ride aiuta a mantenere le pedalate al minuto, coinvolgendo i partecipanti e rendendo divertente la lezione.

In poche parole, si eseguono dei precisi esercizi fisici mentre si pedala, cercando di andare a ritmo e di seguire la coreografia proposta alle classiche pedalate. Durante l’allenamento è possibile usare uno o più Chain.

Spirit Ride: i benefici

Lo scopo dello Spirit Ride è quello di fare una lezione funzionale nella quale tutto il corpo viene stimolato e tonificato. In genere, la durata di ogni lezione è di 60 minuti all’interno dei quali è possibile arrivare a consumare fino a 450 kcal.

I benefici dello Spirit Ride sono molteplici, in una sola ora di lezione sarà infatti possibile allenare la forza resistente della parte bassa ed alta del corpo, si consumeranno grandi quantità di calorie, si allenerà il cuore e si tonificheranno i muscoli. Inoltre, riattiva il metabolismo, e, grazie alla musica, aiuta a sollevare l'umore, liberando la mente da ogni preoccupazione.