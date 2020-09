Combattere l'ansia con lo sport: ecco come e perché è possibile

Che brutta bestia l'ansia, quella risposta naturale del corpo allo stress, un sentimento di paura o apprensione per ciò che verrà che spesso non ci permette di vivere a pieno le nostre giornate. Chi più chi meno, una grossa fetta della popolazione ne soffre, ma fortunatamente esistono dei piccoli trucchi per poterla superare o almeno spazzare via in determinati momenti della giornata. Tra questi lo sport è sicuramente un mezzo molto efficace per combattere l’ansia, infatti muoversi aiuta a rinfrescarsi le idee e a svuotare la mente. A confermarlo è anche la scienza: fare sport stimola la produzione di endorfine, le molecole del benessere che assicurano serenità e il buonumore.

Le endorfine

Le endorfine sono sostanze chimiche prodotte dal cervello e dotate di una potente attività analgesica ed eccitante. Intervengono come co-fattori nella regolazione dell’umore e vengono rilasciate in particolari condizioni come, ad esempio, durante l'attività fisica, durante forti emozioni, ma anche grazie all'ingestione di certi cibi, ad esempio la cioccolata e in generale alimenti dolci o comunque ricchi di carboidrati.

Perché praticare sport per contrastare l'ansia

Dei ricercatori dell’Università dell’Arizona hanno dimostrato che chi pratica regolarmente sport produce meno adrenalina (ormone dello stress) di una persona sedentaria e di conseguenza questo si ripercuote anche sugli stati di ansia di un individuo: producendo meno adrenalina siamo infatti più calmi e rilassati. Ma quali saranno gli sport più efficaci nel combattere l'ansia? Ecco un breve elenco.

Sport a contatto con la natura

Fare sport a contatto con la natura fa bene alla salute e all’anima. Dal punto di vista fisico, fare lunghe passeggiate nel bosco, pedalare, praticare nordic walking o canoa aiuta a respirare aria pura e ad ottenere la massima ossigenazione e quindi a liberarci dall’ansia. Inoltre, la luce solare esercita un effetto benefico sull’umore, stimolando la produzione dell’ormone della felicità, la serotonina, e favorendo, da parte del nostro organismo, la produzione della vitamina D.

Sì agli sport cardio

Via libera a tutti gli sport cardio, dunque jogging, salto alla corda, aerobica, bicicletta, camminata veloce e così via. Ma quali sono i benefici per la mente? Semplice: le attività cardio fanno lavorare tutto il corpo e il sistema cardiovascolare procurando una “sana stanchezza” muscolare. Di conseguenza, provocano il rilascio di endorfine. Inoltre, i ricercatori della Duke University , negli Stati Uniti, hanno dimostrato che correre per 40 minuti aumenta la produzione di serotonina.

Sport acquatici

Dal nuoto all'acquagym, gli sport acquatici favoriscono il rilassamento del corpo. In realtà, la resistenza dell’acqua aumenta il lavoro del cuore e dei muscoli, dunque a fine attività vi sentirete stanchi ma rilassati, con la testa sgombra di pensieri grazie alla maggiore produzione di serotonina.

Sport meditativi

Discipline che hanno benefici sia per il corpo che per la mente, lo yoga, il tai-chi-chuan, le arti marziali sono tutte attività basate sulla respirazione e la ricerca della precisione. Come la meditazione procurano dei benefici legati ad una migliore gestione dell’ansia grazie all’abbassamento dei livelli del cortisolo, del ritmo cardiaco e della pressione arteriosa. Insomma, delle discipline che procurano un senso di pace interiore.