Lo sport fa bene (anche) ai nostri capelli

Dalla beauty routine a una dieta sana ed equilibrata, sono noti i fattori che incidono sulla salute dei nostri capelli. Meno conosciuti invece sono gli effetti dello sport sulla bellezza delle nostre chiome.

Infatti, se pensiamo che una regolare attività aerobica favorisca solo la salute del nostro corpo ci sbagliamo di grosso. I benefici del regolare esercizio fisico si fanno sentire ben oltre il nostro peso e la forma fisica, ma rappresentano un valido alleato dei nostri capelli, favorendo la loro salute e il loro benessere.

Sport e capelli: ecco perché è un’accoppiata vincente

“I follicoli piliferi, durante l'attività fisica, traggono beneficio dall'aumento della circolazione sanguigna e dall'aumento dell’ossigeno nelle cellule del sangue - spiega Angelo Labrozzi farmacista ed esperto nello studio della caduta dei capelli - coadiuvando così la fase di crescita dei capelli.

Inoltre, l’esercizio fisico, favorisce la gestione dello stress quotidiano riducendo l’impatto che ha sulla crescita dei nostri capelli. È in grado infatti di generare endorfine e serotonina, tutti mediatori chimici del buon umore, i nostri antidepressivi naturali, fondamentali per una corretta transizione dalla fase anagen, che corrisponde al periodo di crescita, a quella catagen, fase in cui i capelli smettono di crescere”.

L'esercizio fisico dunque favorisce la salute del nostro corpo, promuovendo anche il benessere dei nostri capelli in svariati modi:

l’aumento del flusso sanguigno significa che più nutrienti e ossigeno raggiungono il cuoio capelluto. In questo modo, anche le radici dei capelli ricevono maggior nutrimento, contribuendo a migliorare il benessere delle nostre chiome;

lo sport favorisce la produzione dei cosiddetti ormoni della felicità, che riducono lo stress contrastando così la sua azione negativa verso i capelli. Infatti, uno stress che si protrae nel tempo può danneggiare le cellule del bulbo pilifero dando come risultato la nascita di un capello debole e tendente alla caduta. Solo per citare un esempio, l'infiammazione e un esacerbato stress ossidativo possono essere dominanti nell'alopecia aerata o cicatriziale, come evidenziato nello studio condotto da T. Breitkopf ed i suoi collaboratori (The Basic Science of Hair Biology. What Are the Causal Mechanisms for the Disordered Hair Follicle? Dermatol. Clin. 2013, 31, 1–19);

una regolare attività fisica favorisce il naturale rilascio degli oli naturali dal cuoio capelluto che permette maggiore nutrimento delle radici e facilita una sana crescita dei capelli;

infine, fare sport migliora anche la qualità del nostro sonno, come sostiene uno studio condotto da Tseng-Hau Tseng (Effects of exercise training on sleep quality and heart rate variability in middle-aged and older adults with poor sleep quality: a randomized controlled trial, 2020), aiutando quindi la salute del nostro corpo e favorendo anche quella dei nostri capelli.

Quali sono gli sport che fanno bene ai capelli

Per sfruttare a pieno l’azione benefica dello sport sulle nostre chiome, è necessario seguire particolari indicazioni?

“Partiamo da un presupposto: nel nostro organismo i capelli non sono un organo vitale, ma necessitano di molta energia - chiarisce Labrozzi -. Di conseguenza, per alimentare le mitosi a livello della fase anagen e sintetizzare le proteine, il follicolo necessita di energia sottoforma di ATP (sigla dell’ingl. Adenosine TriPhosphate) e le vie energetiche sono sostanzialmente due: metabolismo del glucosio e dei trigliceridi attraverso il ciclo di Krebs.

Tuttavia, lo stress quotidiano, ma anche sessioni di sport intense e logoranti, determinano una produzione di adrenalina e noradrenalina che, se legate a fenomeni intensi o prolungate nel tempo, possono bloccare il circuito e spegnere la produzione di ATP, con conseguente accumulo di acido lattico e squalene all‘interno del follicolo pilifero. Parliamo di sostanze che corrodono la guaina interna ed esterna dell’anagen, determinando in alcuni casi cadute di capelli o velocizzazione di un defluvio.

Quindi, un esercizio fisico praticato con regolarità e adeguata tollerabilità fisica, come una camminata veloce, una corsa nel parco, il nuoto, andare in bicicletta, il nord walking e il crossfit, insieme a qualsiasi altra forma di cardio, sono probabilmente il modo migliore per far scorrere il sangue, abbassare i livelli di DHT e, più in generale, dare vita a quella sensazione di benessere di cui beneficia tutto l’organismo, dunque anche i nostri capelli.

La salute dei capelli inizia dall’interno

I benefici che lo sport ha sui nostri capelli dimostrano, ancora una volta, come la salute fisica inizi dall'interno. Però, insieme a un regolare esercizio fisico, è necessario seguire anche un’alimentazione sana e completa. “Eppure, in determinate circostanze, come in periodi di forte stress o in presenza di carenze nutrizionali, la sola dieta può non bastare - conclude Labrozzi -. Di conseguenza, l’utilizzo di integratori alimentari permette di compensare quello squilibrio di sostanze nutritive a livello del bulbo pilifero che altera il ciclo di crescita, e favorisce l’assorbimento di antiossidanti in grado di contrastare lo stress ossidativo e i radicali liberi.

Meglio però privilegiare integratori di origine naturale che non contengono silicati, solfati o parabeni, bene quindi: olio di pesce, ottima fonte di grassi Omega 3, fondamentale per la salute dei capelli, olio di grano, che contiene Vitamina E, Vitamine C, A e B inclusa Biotina derivanti da olio di girasole, olio di borragine e carote Zinco”.