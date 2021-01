Sport invernali: i più divertenti da praticare sulla neve

Questa stagione fredda per gli amanti degli sport invernali non è sicuramente stata ricca di attività da poter svolgere. Ma per chi ha la fortuna di vivere nei territori di montagna è comunque possibile sperimentare delle alternative divertenti per poter godere della neve rispettando tutte le norme di sicurezza

Questa stagione fredda per gli amanti degli sport invernali non è sicuramente stata ricca di attività da poter svolgere. Ma per chi ha la fortuna di vivere nei territori di montagna, in attesa della riapertura degli impianti sciistici prevista il 18 gennaio per la gioia di appassionati e gestori, come reso noto dal Ministro della Salute Roberto Speranza, è comunque possibile sperimentare delle alternative divertenti per poter godere della neve rispettando tutte le norme di sicurezza. Ecco alcuni consigli.

Gli sport da praticare in montagna

Correre sulla neve

Correre sulla neve è perfettamente possibile in inverno. L'importante è studiare bene il terreno per trovare gli appoggi giusti. L'ideale sarebbe un luogo dove la neve è battuta. Inoltre, quest'attività permette una diminuzione degli attriti durante l'appoggio del piede. Quando la superficie innevata risulta regolare, abbiamo una maggiore dispersione delle forze con una diminuzione degli effetti traumatici e non dimentichiamo che tra i diversi benefici di quest'attività si bruciano tante calorie.

La bicicletta sulla neve

Anche l’uso delle bici sulla neve dovrebbe avvenire su piste battute. Dalle fat bike, le bici con grandi ruote, e le e-mtb, con gomme di sezione generosa, è possibile percorrere qualche sentiero non troppo scosceso. Pedalare sulla neve fresca necessita di tanta fatica in ogni caso, ma muoversi su neve compatta con una fat bike, data la sezione maggiore degli pneumatici, assicura una maggiore stabilità. Anche in questo caso bruceremo tante calorie e l'attività è davvero divertente.

Le ciaspole

Per i meno temerari e per gli amanti di lunghe passeggiate in suggestivi boschi innevati, le ciaspole ai piedi (supporti che vengono ancorati sotto le scarpe) sono perfette per una camminata rilassante. Il ritmo lento dalla camminata sulla neve è diventato ormai un trend. Ciaspolare è un’attività invernale adatta a chi ama la montagna e a tutti coloro che apprezzano il trekking e vogliono camminare sui sentieri anche in inverno. Questo sport comporta un notevole dispendio energetico e un coinvolgimento muscolare quasi completo, ed è quindi indicato per mantenersi in forma e per ritrovare il benessere fisico.

Se praticato con regolarità, infatti, può avere numerosi benefici per la nostra salute: mantiene i muscoli attivi coinvolgendo quadricipiti, addominali, muscoli delle spalle, busto, tricipiti, glutei, muscoli della schiena, dell’anca e delle gambe; rassoda e rafforza articolazioni e legamenti; mantiene il cuore in salute; scarica stress e tensioni grazie al movimento fisico e al contatto con la natura e l’aria aperta.

Sci di fondo

Lo sci di fondo è uno sport completo e brucia grassi. Adatto ai più esperti ma comunque facile da imparare, questa attività apporta numerosi benefici sia a livello mentale (libera dallo stress) sia a livello di apparato cardio-vascolare, respiratorio e muscolo-scheletrico. In particolare, permette di migliorare il tono muscolare di gambe, glutei, braccia, collo, schiena, e la capacità di coordinazione dei movimenti.