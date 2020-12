Lo sport è il segreto per la felicità: ecco cosa dice la scienza

Per essere felici basta fare sport. A sostenere ciò è uno studio delle università di Yale e di Oxford, pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet. Ecco i risultati

La felicità è un concetto talmente vasto che è sempre risultato molto difficile da definire bene. Un po’ come le emozioni: tutti sappiamo cosa sono, fino a quando non dobbiamo definirle. Per essere brevi, potremmo dire che la felicità è lo stato d'animo positivo di chi ritiene soddisfatti i propri desideri. Il termine non solo indica gioia, ma anche l'accettazione del diverso e la tranquillità con gli altri. Ma questa condizione è forse una delle cose più difficili da raggiungere, tutti la cercano, alcuni la trovano ed altri no. Qual è dunque il segreto della felicità?

Ecco la risposta: per essere felici basta fare sport. A sostenere ciò è uno studio delle università di Yale e di Oxford, pubblicato sulla prestigiosa rivista The Lancet.

Fare sport per essere felici: lo studio

Come leggiamo su fitnesstrend.com, secondo la ricerca effettuata su un campione di 1,2 milioni di persone, sarebbe proprio l’esercizio fisico a donare la felicità, ancora più del denaro. Ai partecipanti allo studio, tutti americani, i ricercatori hanno fatto tre domande: "quali attività fisiche svolgi?", "quante volte non ti sei sentito bene, a livello mentale, negli ultimi 30 giorni a causa dello stress, della depressione o di problemi emotivi?", e infine si chiedeva di fornire indicazioni sul reddito mensile. In base alle risposte è emerso che chi si allena di più sta meglio, e "soffre" solo 35 giorni all'anno. I meno attivi, invece, soffrono per una media di 53 giorni, circa due mesi e mezzo di malessere mentale ed emotivo.

Che lo sport sia un toccasana sotto diversi aspetti non è di certo una novità per la scienza. Come abbiamo già visto, l'attività fisica è sicuramente un mezzo molto efficace per combattere l’ansia. Muoversi aiuta a rinfrescare le idee e a svuotare la mente. A confermarlo è anche la scienza: fare sport stimola la produzione di endorfine, le molecole del benessere che assicurano serenità e il buonumore. E non solo: l'attività sportiva è anche un ottimo metodo per scaricare la tensione da stress e lo stress psicologico, tutti fattori che comportano inevitabilmente infelicità.

Tornando allo studio, tracciando un parallelo tra ricchezza e attività, è stato evidenziato come chi fa sport in maniera regolare è felice come chi guadagna, annualmente, almeno 25 mila dollari netti. Attenzione però: aumentare eccessivamente i giorni dedicati allo sport non diminuisce necessariamente un eventuale malessere. Anzi, esagerare, secondo Yale e Oxford, può incidere negativamente sulla salute mentale.

Secondo lo studio, infatti, il giusto equilibrio risiede tra le tre e le cinque sessioni di esercizio comprese tra mezz’ora e un’ora alla settimana. E non è finita qui: gli sport non sono tutti uguali. Le attività di squadra, infatti, tendono ad avere un impatto ancor più positivo, perché comportano l'interazione sociale, componente fondamentale della natura umana.

Altri studi

In un altro studio, 156 volontari adulti affetti da depressione maggiore sono stati suddivisi casualmente in 3 gruppi per 4 mesi: i gruppi sono stati sottoposti ad esercizio fisico aerobico insieme a dei trattamenti farmacologici. I risultati hanno mostrato che dopo 4 mesi in tutti e 3 i gruppi c'era un significativo miglioramento del proprio stato depressivo misurato attraverso la scala della depressione HRSD. Dal seguente studio si deduce quindi che l'esercizio fisico si può associare ad un significativo beneficio terapeutico nei pazienti depressi.