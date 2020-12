Squat: tutte le varianti e gli errori da evitare per ottenere il massimo risultato

L'esercizio ideale per allenare l'addome, i quadricipiti e soprattutto i glutei: ecco come eseguire correttamente uno squat, gli errori da evitare e tutte le varianti esistenti ideali per ottenere i massimi risultati

Lo squat è uno degli esercizi più conosciuti e più praticati sia in palestra che negli allenamenti fai da te. Esso consente di allenare principalmente gli arti inferiori del corpo, ma, trattandosi di un esercizio multiarticolare, coinvolge anche l'addome e molti altri muscoli della parte inferiore del corpo. I muscoli principali che vengono allenati sono quelli dei glutei, delle gambe e dei quadricipiti (se utilizziamo dei pesi).

Squat: come eseguirlo e errori da evitare

Per eseguire uno squat, il movimento inizia da una posizione eretta. Si possono utilizzare manubri, una kettlebell o un bilanciere, poggiato saldamente sul trapezio e tenuto stretto con le mani alla larghezza preferita. Oppure, in alternativa, è possibile svolgere l'esercizio anche a corpo libero. Il movimento comincia portando indietro i fianchi, piegando le ginocchia e abbassando il busto tenendolo sempre dritto, senza mai flettere la schiena, per poi tornare in posizione eretta.

Due errori comuni nella sua esecuzione sono una discesa troppo rapida e un'eccessiva flessione del busto in avanti. Anche un movimento sconnesso e poco controllato delle ginocchia può causare problemi, così come uno scorretto allineamento dei piedi. Tali errori possono portare ad un sovraccarico delle strutture articolari o infortuni.

Squat: tutte le varianti

Nel corso degli anni molti esperti e non hanno ideato delle variazioni di questo esercizio, ecco di seguito i tipi di squat più importanti.