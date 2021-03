I benefici dello stepper, l'attrezzo che simula la camminata perfetto per l'home fitness

Lo stepper è un attrezzo che simula il movimento del "salire le scale" pensato per l'allenamento aerobico. Perfetto per allenarsi in casa, occupa pochissimo spazio, è economico e facile da utilizzare. Ecco come funziona e i suoi benefici

Lo stepper è un attrezzo pensato per l'allenamento aerobico, perfetto per allenarsi in casa, occupa pochissimo spazio, è economico e facile da utilizzare. Essenzialmente si tratta di un piccolo strumento che simula il movimento del "salire le scale". Esistono poi tantissimi modelli, studiati per l'home fitness o per l'allenamento nelle palestre che possono distinguersi per tecnologia, materiali, gamma e prezzo.

Alcuni modelli, ad esempio, hanno degli elastici collegati ai pedali, che permettono di allenare anche i muscoli delle braccia e del tronco. Il movimento dall'alto verso il basso sui gradini è molto semplice e può essere sfruttato per eseguire diversi esercizi.

Come si usa

L'uso dello stepper consente di muovere il corpo da fermi: bisogna rimanere in sospensione sulla pedana senza appoggiarsi con le braccia alla struttura per far lavorare maggiormente i muscoli e simulare una sorta di camminata, o appunto il "salire le scale".

I modelli di stepper

In commercio sono disponibili diversi tipi di stepper: da quelli classici ai mini che occupano ancora meno spazio. Inoltre, è possibile scegliere tra i modelli con manubrio - maggiormente indicati per mantenere una postura corretta e avere maggiore stabilità - oppure quelli con solamente la pedana (step) su cui svolgere il tipico movimento del sali e scendi. Possono anche essere integrati con corde o fasce di allenamento. Oltre alle prime due tipologie esistono poi anche gli stepper obliqui che - oltre al movimento dall'alto verso il basso delle gambe - prevedono anche il movimento orizzontale e rotatorio, per allenare i muscoli dei fianchi, dell'addome, della schiena e delle braccia.

Per scegliere lo stepper giusto, quindi, dovete innanzitutto tenere conto delle vostre esigenze e valutare magari anche la robustezza dell'attrezzo, i pedali e il rapporto qualità-prezzo.

I benefici dello stepper

Allenarsi con lo stepper offre i benefici di un normale allenamento aerobico: noteremo un miglioramento della funzionalità cardio-vascolare e respiratoria, ci aiuta a bruciare molte calorie, aiuta nel miglioramento della pressione arteriosa, combatte colesterolemia, glicemia, trigliceridemia.

Uno dei vantaggi dello stepper è che nonostante il lavoro venga svolto principalmente sulla parte inferiore del corpo, non grava sulle articolazioni. Altri benefici riconducibili al suo utilizzo sono poi che: