Lo stile di vita delle madri influenza la salute e il peso dei figli: lo studio

Le madri che rispettano uno stile di vita sano fanno del bene non solo a loro stesse ma anche ai loro figli, in quanto li espongono ad un rischio di diventare obesi significativamente più basso: a sostenerlo uno studio americano

Cosa vuol dire avere uno stile di vita sano? Adottare uno stile di vita sano significa principalmente smettere di fumare, alimentarsi correttamente e svolgere un'attività fisica adeguata alle nostre caratteristiche fisiche. Delle statistiche affermano che circa due terzi degli italiani sono convinti di seguire un buon stile di vita, ma allo stesso tempo questi ultimi sono anche convinti che solo una minoranza della popolazione viva in modo salutisticamente valido: nella realtà, per la maggior parte, fumare dalle 5 alle 10 sigarette al giorno, bere mezzo litro di vino a pasto, non fare attività fisica e avere 5-8 kg di sovrappeso non sono considerati fattori negativi per la salute.

Perché condurre uno stile di vita sano

In realtà condurre uno stile di vita sano è importante sia per la nostra salute sia per quella dei nostri cari o in genere per le persone che ci stanno accanto. Prendiamo l'esempio di una madre e un figlio: come ci insegna la psicologia dello sviluppo, nel bene o nel male, i bambini tendono ad imitare gli adulti. I bambini ci studiano e ci osservano, acquisendo atteggiamenti, copiando gesti, assimilando parole, espressioni. È chiaro che non saranno mai copie esatte dei loro genitori; tuttavia l’impronta che lasciamo su di loro è, spesso, determinante.

Partendo da questo presupposto, dunque, le madri che rispettano uno stile di vita sano, basato sulla corretta alimentazione, la giusta dose di attività motoria e l'astensione dal tabagismo e dal consumo eccessivo di alcolici, fanno del bene non solo a loro stesse, ma anche ai loro figli, in quanto li espongono ad un rischio di diventare obesi significativamente più basso.

Lo stile di vita delle madri influenza quello dei figli: lo studio

A sostenerlo è uno studio condotto in Canada e negli Stati Uniti che ha analizzato le informazioni riguardanti più di 24.000 bambini di età compresa tra i 9 e i 14 anni e le loro 17.000 mamme la cui età media è di 41 anni. Lo studio è stato svolto attraverso la somministrazione di questionari riguardanti la loro storia medica, lo stile di vita, l'indice di massa corporea, l'attività fisica svolta e la dieta adottata. Tutte queste informazioni hanno consentito ai ricercatori di raccogliere i dati indispensabili per valutare l'entità del rischio di diventare obesi al quale sono esposti i figli di queste donne.

I risultati

Come leggiamo su fitnesstrend.com, dalla ricerca è emerso che le abitudini delle mamme influenzano in modo significativo il peso dei figli. Nei figli delle donne in perfetta forma fisica il rischio di diventare obesi si abbassa del 56 per cento rispetto ai soggetti le cui madri sono meno attente alla salute e alla forma.

I bambini le cui mamme non fumano hanno il 31 per cento di probabilità in meno di diventare obesi e più o meno vale lo stesso per i figli delle donne che svolgono almeno 150 minuti di attività motoria alla settimana e che sono astemie o che bevono alcolici con moderazione.

I figli delle mamme più rigorose, che quindi si alimentano in modo corretto, sono normopeso, svolgono regolarmente attività fisica, consumano alcolici con moderazione e non fumano sono quelli che ottengono i benefici maggiori. In questo caso, il rischio di diventare obesi si riduce del 75 per cento.