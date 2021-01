Allenamento con pedana vibrante: diversi studi hanno analizzato i reali benefici

Attrezzi nati per l'allenamento nei centri fitness e che oggi è possibile declinare anche per l'allenamento domestico: le pedane vibranti - secondo alcuni studi - sono degli strumenti utili per migliorare forza, resistenza e modellare il fisico. Scopriamo tutte le loro funzioni.

Pedane vibranti: tipologie e funzioni

Come suggerisce la parola stessa, il principio funzionale delle pedane vibranti è la vibrazione. Esse si dividono in due categorie:

sussultorie: la superficie della pedana si muove per vibrazione verticale. Il piano si muove in alto e in basso alternativamente con tutta la sua superficie.

Basculanti: in questo caso, il movimento del piano è differente. Nel dettaglio, utilizza una vibrazione che la fa muovere verso l’alto da un lato e simultaneamente verso il basso dall’altro.

Pedane vibranti: i benefici

Ma le pedane vibranti funzionano realmente? In questo senso, i pareri sono discordanti. Esistono svariati studi che hanno avuto come scopo quello di analizzare quali possano essere i reali benefici di un allenamento svolto tramite pedana vibrante.

Secondo uno di questi, i benefici delle pedane vibranti sono tangibili, nonostante ciò rimane impossibile determinare con assoluta certezza che questi benefici siano davvero imputabili alla presenza delle vibrazioni. La maggior parte degli altri studi invece, che indagano anche su parametri differenti e con diverse metodiche di rilevamento, riscontra risultati positivi; altri ancora non riscontrano effetti benefici derivati dal loro utilizzo.

Analizzando diversi studi riportati in un articolo sul sito lascienzainpalestra.it, è possibile affermare che la pedana vibrante è uno strumento utile per diverse tipologie di soggetti e per scopi differenti. Ad esempio, può essere un aiuto per i soggetti obesi, per aumentare la capacità di controllo muscolare e tanto altro ancora.