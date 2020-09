Spazio ai contenuti con Technogym Live: la rivoluzione del fitness digitale

Annunciato a fine luglio da Technogym, azienda italiana leader nel fitness e nel wellness, in occasione del Technogym Innovation Outlook, un nuovo supporto che si presenta come un'esperienza di allenamento innovativa e particolare: stiamo parlando di Technogym Live, una piattaforma dalle mille funzioni e da integrare a qualsiasi prodotto cardio che permette agli utenti di accedere ad una varietà infinita di contenuti video di allenamento live e on-demand dalla console dei prodotti Technogym e dalla nuova app Mywellness 5.0 che oggi permette di creare contenuti originali oppure scegliere gli allenamenti video preesistenti e proporli direttamente ai propri utenti.

Technogym Live, cos'è e quali contenuti offre

Technogym Live - definita la Netflix dei contenuti di allenamento - è una rivoluzione, la nuova frontiera del fitness digitale. In un mondo sempre più iperconnesso, è una piattaforma utile che ha come focus i contenuti: aggrega infatti contenuti sviluppati da Technogym a contenuti di allenamento creati dai fitness club per offrire all’utente finale varietà e personalizzazione in un unico strumento. Lo strumento permette di vivere a casa, in palestra, in hotel o al lavoro gli allenamenti dei migliori fitness trainers su smart bike, rower e treadmill.

Come si legge su myfitnessmagazine.it, grazie a Technogym Live, gli utenti possono scegliere l’allenamento preferito fra un’ampia gamma di contenuti multimediali:

sessioni di allenamento one on one guidate dal trainer;

classi;

allenamenti virtuali in scenario outdoor;

classici esercizi o routine di allenamento;

ma anche diverse opzioni di intrattenimento: la console Technogym Live, infatti, offre infinite opzioni che includono canali TV, social media, Netflix e una vasta gamma di app che spaziano dal gaming alle ultime notizie.

Insomma, si spazia da programmi di fitness generale, all’allenamento di gruppo, dai programmi per la preparazione atletica fino a quelli orientati alla salute e alla prevenzione.

Inoltre, come dichiarato da Nerio Alessandri, Presidente e Fondatore di Technogym, Technogym Live rappresenta una grande opportunità non solo per i singoli utenti, ma "anche per i fitness clubs, che potranno innovare il loro business model e offrire il proprio servizio anche ai loro clienti, anche a casa”.

Technogym Live e Sessions

La nuova console Technogym Live agisce come un allenatore a distanza, suggerendo allenamenti - e carichi di lavoro - su misura per gli obiettivi e il tempo a disposizione. Include un’estesa libreria di Technogym Sessions, ovvero nuovi allenamenti digitali on-demand, disponibili su tutti i prodotti cardio. La libreria comprende video di allenamento guidati da popolari trainer di Londra, New York, Milano e Los Angeles. I contenuti sono disponibili oggi in inglese, italiano e spagnolo ma verranno presto aggiunte nuove lingue e nuovi trainer.

Le Technogym Sessions sono organizzate in 6 serie, ognuna con un obiettivo specifico: perdere peso, sviluppare resistenza e così via. In aggiunta, gli utenti possono cimentarsi con le Routines, esercizi guidati e intuitivi con uno specifico obiettivo e intensità. Per chi invece cerca il classico allenamento a obiettivo (tempo, distanza o calorie) Exercises è l’opzione giusta. L’opzione Outdoor Virtual Training offre invece la possibilità di immergersi nei paesaggi più iconici e affascinanti del mondo con contenuti video specifici.